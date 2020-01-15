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Команду SAS в России возглавил Александр Тихонов

Бизнес Кадры

На пост генерального директора «SAS Россия/СНГ» назначен Александр Тихонов. В новой должности он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии по дальнейшему развитию бизнеса компании на рынке России и СНГ, а также за выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками на основе корпоративных ценностей SAS и принципов клиентоориентированности.

У Александра Тихонова более чем 20-летний опыт в продажах и управлении. До недавнего времени он работал в IBM, где отвечал за продажи программного обеспечения в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с «SAS Россия». Александр обладает опытом вывода продуктов в новые регионы и новые индустрии с последующим наращиванием присутствия, опытом создания успешных команд, разработки и реализации бизнес-стратегий.

«У Александра внушительный список достижений и успешных проектов. Он умеет видеть, как технологии согласовываются с инвестиционными планами и бизнес-целями заказчиков. Мы уверены, что его знания и опыт помогут в дальнейшем укреплении позиций компании SAS на рынках России и СНГ и, что еще более важно, будут способствовать успехам наших клиентов», – сказал Риад Гайдьен, старший вице-президент SAS по региону EMEA.

«Много лет я конкурировал с компанией SAS, поэтому я точно знаю, что мощные решения, накопленная экспертиза и профессиональная команда SAS – это лучшее, что есть сегодня на рынке. Это не просто сильный бренд с многолетней историей, это сильнейший игрок в сегментах углубленной аналитики и искусственного интеллекта. Мне, как руководителю, близки ценности, на которых основана работа компании. Они в большой степени направлены на реализацию творческого потенциала сотрудников и создание ощутимой и измеримой пользы для заказчиков. Я рад стать частью команды SAS и надеюсь, что мой опыт и мой подход к управлению помогут в достижении поставленных целей», – говорит Александр Тихонов, генеральный директор «SAS Россия/СНГ».

Предыдущие восемь с половиной лет пост генерального директора «SAS в России» занимал Валерий Панкратов. В начале этой недели он покинул компанию. Это решение было тщательно обдумано и принято им еще в прошлом году, но требовало организационной подготовки – передачи дел новому руководителю и завершения ряда важных сделок.

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