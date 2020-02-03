Visa и «Эвотор» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Международная платежная система Visa и ИТ-компания «Эвотор» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании будут развивать экосистему финансовых сервисов для малого и среднего бизнеса и предоставят предпринимателям онлайн-доступ к продуктам крупнейших российских банков.

Visa поддерживает развитие финансовых технологий и инновационных партнеров с высокой экспертизой в финансовой отрасли и знанием потребностей клиентов. Эвотор разрабатывает технологические решения для малого и среднего бизнеса и развивает платежные решения на базе собственной процессинговой платформы «Эвотор.Pay». Сегодня «Эвотор.Pay» обеспечивает дистанционное подключение эквайринга на торговых точках от ведущих российских банков. Благодаря партнерству с Visa в 2020 г. «Эвотор» сможет предоставить бизнесу на своей платформе новые финансовые сервисы.

«Наше партнерство с компанией "Эвотор" как платформой финансовых сервисов и технологий для малого и среднего бизнеса позволит лучше раскрыть потенциал безналичных платежей в этом сегменте. Совместно мы обеспечим предпринимателям доступ к актуальным и прогрессивным платежным технологиям, что, в свою очередь, позволит им эффективно решать текущие задачи в едином цифровом пространстве», — отметил Алексей Гнетов, глава департамента развития торгово-сервисного сектора и эквайринга Visa в России.

«"Эвотор" как никто другой знает, какие продукты и технологии нужны малому бизнесу. Платформа "Эвотор.Pay" открыла дистанционный доступ к эквайрингу для миллионов владельцев онлайн-касс разных производителей. Вместе с Visa мы рассчитываем изменить стандарты предоставления финансовых сервисов для предпринимателей. Бизнес ждет быстрого онлайн-доступа к финансовым сервисам, широкого набора продуктов в "одном окне" и возможность выбора лучших условий. Новые сервисы позволят предпринимателям эффективнее управлять финансами, экономить время, сокращать издержки и развивать свое дело», — отметил Заур Бесолов, директор по развитию платежных решений «Эвотора».

Эвотор запустил платформу «Эвотор.Pay» в апреле 2019 г. Среди партнеров «Эвотора» — банк «Русский стандарт», ВТБ, процессинговая компания UCS, «МТС банк». Продукт доступен предпринимателям, работающим на смарт-терминалах «Эвотора» и на 156 моделях онлайн-касс других производителей.