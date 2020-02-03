Zyxel объявила о росте ее рыночной доли в России и СНГ по итогам 2019

Zyxel объявила о том, что общий рост продаж компании в регионе в денежном выражении (в евро, 2019 к 2018) составил 35%. На фоне предварительных данных о динамике рынка сетевого оборудования в 2019 году, данный результат свидетельствует о существенном увеличении рыночной доли компании в регионе.

Взятый Zyxel в 2017 году курс на развитие проектной работы, показал результат еще в 2018, а в 2019 тенденция переросла в норму. Позиционирование сетевых решений Zyxel как недорогих, но надежных и эффективных для сектора среднего и малого бизнеса, принесло свои плоды.

На первом месте по итогам года находятся коммутаторы, которые крепко удерживают долю, близкую к 40% (в 2019 году - 39%) во всех продажах Zyxel. Кроме того, продажи коммутаторов компании в 2019 году выросли на 41% по сравнению с 2018. Zyxel предлагает своим клиентам ограниченную пожизненную гарантию, и этим устройствам стали еще больше доверять малые и средние предприятия региона при построении ядра сети. Во многом это обусловлено успешным четверым кварталом, когда в линейке компании появились специализированные коммутаторы для видеонаблюдения.

Второе место за средствами сетевой безопасности - 10% в объеме продаж компании. В этой категории отлично продавались уже зарекомендовавшие себя шлюзы серии ZyWall, а также новые модели серии ATP, усиленные функционалом «песочница» для защиты от «угроз нулевого дня».

На третьем месте по обороту в 2019 году оказались WiFi-решения Zyxel для бизнеса с показателем доли во всех продажах компании в регионе в 9%. Категория представлена на рынке в двух четко выраженных сегментах: недорогие WiFi точки доступа с ценой в диапазоне 6000-10000 рублей, реализуемые в основном через Интернет-магазины, и более продвинутые, скоростные и гибкие в управлении проектные точки доступа для построения беспроводной инфраструктуры отелей, школ, магазинов, складов и т. п. В 2020 году портфель WLAN-решений Zyxel пополнился точками доступа с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, позволяющего достичь более высоких скоростей, существенно снизить задержки передачи трафика и добиться максимальной плотности беспроводных клиентов.

В 2019 году рост количества реализованных партнерами компании проектов составил более 50%. Одна из целей, которая ставилась на прошедший период, увеличение количества проектов в индустрии гостеприимства и образовании. В рамках этой работы подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом Высшая Школа Экономики (ВШЭ) по условиям которого Zyxel полностью переоборудовала Авторизованный учебный центр по разработке и эксплуатации компьютерных сетей МИЭМ НИУ ВШЭ, оснастив его самым современным сетевым оборудованием. Также 2019 год ознаменовался несколькими крупными проектами в гостиницах и школах по всей России.

Канал Value-added reseller традиционно является самым важным и успешным для Zyxel. В 2019 году доля канала в общих продажах компании составила 55%, что выше доли продаж Zyxel через канал Интернет-магазинов, несмотря на высокий темп роста последнего. Компания активно оказывает поддержку в первую очередь Value-added бизнесу: ведет совместную предпроектную и послепроектную работу с интеграторами и b2b-заказчиками, предлагая последним инновационные решения с ограниченно-пожизненной гарантией и русскоязычной техподдержкой. Zyxel предлагает проектную защиту партнерам даже в небольших сделках и одновременно с этим снижает цены на ряд товарных категорий.

В 2019 году в количественном выражении партнерская база Zyxel в регионе выросла на 6%. При этом рост бизнеса в денежном выражении существенно превысил рост числа партнеров, что означает увеличение объемов средних годовых продаж по текущей партнерской базе. Общее число VAR-партнеров, использовавших в своем бизнесе в 2019 году оборудование и решения Zyxel составляет 2077 компаний.

Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Россия и СНГ, отметил: «2019 год однозначно можно считать успешным. Немногие игроки на телеком-рынке могут похвастаться таким ростом продаж. Радует рост как в сегменте интернет-магазинов, так и в сегменте проектных, канальных продаж. Практически все продуктовые линейки Zyxel продемонстрировали рост. Выросла и партнерская база. Я искренне благодарен нашим дистрибьюторам и партнерам, российской команде Zyxel. Усилив наши решения с помощью шлюзов серии ATP, точками доступа стандарта WiFi6, коммутаторами для видеонаблюдения и новой версией системы управления и настройки сетей Nebula, команда Zyxel обещает своим партнерам создать все условия для роста продаж в 2020 году как минимум на 30%».