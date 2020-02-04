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В HID Global назначен новый президент и гендиректор

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HID Global объявил о назначении Бьерна Лидефельта новым президентом и генеральным директором компании.

Бьерн Лидефельт (Björn Lidefelt) присоединяется к HID Global после работы в качестве коммерческого директора (CCO) в головной компании HID ASSA ABLOY, где он курировал брендинг, коммуникации, коммерческое развитие и стратегию. Он также имеет обширный опыт в международных продажах и маркетинге, проработав более девяти лет на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Малайзию.

«Бьерн прошел очень успешный путь вместе с нашей организацией и принесет в HID Global свой богатый опыт и новый взгляд на различные рынки», — сказал Нико Дельво, президент и главный исполнительный директор ASSA ABLOY.

Бьерн Лидефельт имеет степень магистра наук в области промышленной инженерии и менеджмента Университета Линчепинга (Швеция) по специальности компьютерные науки и маркетинг. Он сменил Стефана Видинга, который руководил HID Global более четырех лет.

«Я рассчитываю на то, что возглавлю преданную делу и талантливую глобальную команду, ориентированную на предоставление ведущих отраслевых решений для правительств, университетов, больниц, финансовых учреждений, ведущих на планете инновационных компаний для создания надежных физических и цифровых объектов», — сказал Бьерн Лидефельт.



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