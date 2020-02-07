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AMD продолжает увеличивать долю на рынке процессоров с архитектурой x86

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Согласно данным отчета аналитической компании Mercury Research по рынку процессоров с архитектурой x86 за четвертый квартал 2019 года, рост AMD продолжается, и компания набирает обороты во всех трех ключевых сегментах − ноутбуках, настольных ПК и серверах. Увеличение показателей наблюдается на рынках ноутбуков и настольных ПК на протяжении последних девяти кварталов подряд.

В 2019 году количество ноутбуков на базе процессоров AMD от основных производителей увеличилось на 50%, что позволило увеличить долю компании на рынке ноутбуков, исключая сегмент IoT, на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего она достигла 16,2%.

Благодаря новым мощным процессорам, выпущенным в четвертом квартале, таким как Ryzen 9 3950X и семейство Threadripper третьего поколения, доля компании AMD на рынке настольных ПК, исключая сегмент IoT, также увеличилась: на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 18,3%.

Выпущенные в середине 2019 года процессоры EPYC второго поколения значительно быстрее первого поколения благодаря производительности и более низкой совокупной стоимости владения (ТСО) по сравнению с конкурентными решениями. Это, в свою очередь, помогло увеличить долю компании AMD на серверном рынке, исключая сегмент IoT, на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% по сравнению с предыдущим годом: теперь она составляет 4,5%.

По результатам четвертого квартала 2019 года компания AMD создала очень конкурентоспособный портфель продуктов во всех трёх основных сегментах, что позволило ей занять устойчивую рыночную позицию на 2020 год.

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