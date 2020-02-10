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Х5 Retail Group открыла «Цифровую академию»

Бизнес Кадры Ритейл

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компани, объявила о запуске первых модулей «Цифровой академии» – корпоративной образовательной площадки для развития цифровых навыков и знаний сотрудников.

Обучение в академии позволит приобрести или развить технологические компетенции, необходимые для эффективной работы в цифровой среде. Основными образовательными направлениями в академии будут управление изменениями и продуктами, аналитика и работа с данными, использование цифровых инструментов, углубление технической экспертизы и цифровая культура. Курсы подбираются индивидуально исходя из уникальной роли сотрудника в компании: технические функции и эксперты, владельцы продуктов, топ-менеджмент, линейный персонал и т.д. Обучение в академии cмогут проходить сотрудники Х5 и торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

Планируется к запуску более 40 образовательных продуктов для различных уровней подготовки. В академии предусмотрены различные форматы обучения: референс-визиты и обмен опытом, очные лекции, онлайн-курсы, практические занятия и лаборатории, коучинг сессии, семинары и мастер-классы. Преподавание будет вестись как представителями компаниями, так и привлеченными специалистами из ведущих университетов, компаний-партнеров и систем онлайн-обучения.

«Бизнес Х5 можно условно разделить на две части – традиционные розничные операции и новый цифровой блок задач. Уже сегодня в штате только корпоративного центра Х5 более 1,5 тыс. ИТ-специалистов и экспертов по данным. В 2020 г. мы будем активно наращивать их число для реализации одного из направлений стратегии – цифровой трансформации Х5. Одна из задач академии помочь действующим сотрудникам компании развить свои технические навыки и приобрести новые знания и компетенции. Мы планируем, что уже в этом году обучение пройдут несколько тысяч наших коллег», – сказала Татьяна Красноперова, директор по персоналу и организационному развитию Х5 Retail Group.

Обучение в академии уже проходят продуктовые команды Х5, а в 2020 г. начнут свою работу внутренние школы по направлениям Python и Data Science. Будут реализованы программы по актуальным цифровым направлениям и появится единая платформа, на которой смогут обучаться сотрудники компании.

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