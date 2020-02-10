Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн

Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла инвестиции в размере $1 млн от компании Embria. Инвесторы получат миноритарную долю в сервисе.

Инвестиционная фаза будет длиться год и состоять из двух этапов, второй транш сервис получит при достижении поставленных KPI.

Привлеченные инвестиции пойдут на развитие продукта и международную экспансию: основатели планируют запустить платформу на нескольких европейских рынках. Компания также увеличит команду для удержания позиций на рынках СНГ.

Помимо финансирования, Embria поделится богатой экспертизой в структурировании бизнеса за рубежом, а также усилении маркетинга и продаж с учетом европейского менталитета. Среди ключевых компетенций Embria – создание стартапов с нуля и венчурное инвестирование в App Business (Playkot, Belka Games, Fotostrana, Wachanga) и в b2b (Propeller, Hypeauditor).

Компания ASOdesk основана в 2015 г. студентами из МФТИ. В 2017 г. сервис вышел на операционную прибыль. Ежегодный регулярный доход (ARR) компании в 2019 г. составил 500 тыс. евро.

«ASOdesk – это зрелый бизнес, а не стартап на ранней стадии, у нас сформировавшиеся процессы, бизнес-модель, сильная команда, хороший продукт и понимание, что нам необходимо. В конце 2019 г. мы запустили второй наш продукт – Storeconsole, систему по управлению релизами метаданных мобильных приложений. Мы поняли, что почти достигли потолка рынка в СНГ, реинвестирование не позволяет поддерживать необходимый продуктовый рост и рост команды, а инвестиции могут быть той точкой роста, которая позволит выйти нашему бизнесу на международный рынок с сильным продуктом», – сказал Сергей Шаров, CEO и основатель ASOdesk.

«ASOdesk – хорошая сформировавшаяся компания с перспективными продуктами, качественной пользовательской базой, сильной молодой командой и фаундерами, показывающий последние годы хороший потенциал вырасти в сильную международную компанию и стать стандартом рынка мобильной аналитики. Мы верим в ребят и разделяем их ожидания от совместного партнерства, обеим сторонам данное сотрудничество принесет новые возможности», – сказал Александр Соколов, директор по развитию Embria.

ASOdesk разрабатывает профессиональные решения в маркетинге мобильных приложений. Решения ASOdesk позволяют искать точки роста приложений в поиске App Store и Google Play, исследовать конкурентов, ежедневно мониторить позиции мобильных приложений в App Store и Google Play в 100 странах мира. Среди клиентов платформы: Abbyy, «Яндекс», Onetwotrip, Loveplanet, Zimad, Kasperskiy, Biglion, Superjob. На сегодняшний день в ASOdesk зарегистрировано более 25 тыс. разработчиков мобильных приложений из 80 стран мира.

Embria — серийный фаундер стартапов. В настоящий момент в портфолио 15 компаний, в которых Embria выступает в качестве фаундера или инвестора. Основной фокус работы — мобильные приложения в областях Wellness и Social.