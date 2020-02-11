В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки

«Севергрупп», частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах бизнесмена Алексея Мордашова, сообщила о том, что Андрей Митюков, который ранее занимал должность генерального директора ИТ-холдинга Talenttech (входит в «Севергрупп»), назначен управляющим партнером компании. Евгений Барулин назначен на должность генерального директора Talenttech. Ранее он определял продуктовую стратегию компании на должности директора по созданию продукта (CPO).

Кадровые изменения произведены в целях реализации обновленной стратегии компании: ИТ-холдинг сосредоточится на разработке решений для трансформации бизнеса в области управления персоналом.

«Успех трансформации бизнеса зависит, прежде всего, от людей и их готовности включиться в эти изменения. Поэтому решения и продукты компании будут направлены, в первую очередь, на повышение цифровой грамотности людей, развитие сотрудников и повышение их эффективности», – отметил генеральный директор компании «Севергрупп» Алексей Мордашов.

В частности, благодаря продуктам компании можно будет оценить уровень владения сотрудников «цифровыми» навыками и автоматически разработать индивидуальный план их развития и обучения. Кроме того, компания планирует создать комплекс решений для автоматизации подбора персонала и адаптации сотрудников. Учитывая современные тенденции на рынке труда, особое внимание компания уделит решениям в сфере аутсорсинга задач.

«Все эти решения в перспективе будут объединены на одной платформе, – сказал Алексей Мордашов. – Для успешной реализации новой стратегии мы произвели ряд кадровых изменений в руководстве компании. Опыт Евгения Барулина в области разработки цифровых продуктов поможет ему эффективно реализовать планы компании и создать эффективное платформенное решение для развития и управления персоналом в ходе диджитал-трансформации бизнеса. Андрей Митюков, в свою очередь, в роли управляющего партнера сможет сконцентрироваться на выстраивании отношений с ключевыми клиентами и другими стейкхолдерами. Желаю команде Talenttech удачи в реализации амбициозных целей».

Благодаря реализации новой стратегии, за 2020 г. компания планирует вдвое увеличить темпы развития и на 60% нарастить выручку. Аналитики Talenttech рассчитывают, что за пять лет технологиями и продуктами воспользуются более 70 млн пользователей, которые пройдут переподготовку и повлияют на успешное развитие своих компаний.

Разрабатывая свои продукты, Talenttech акцентирует внимание на оценке и раскрытии талантов каждого человека, HR- и ИТ-экспертизе, цифровизации процессов. Такие решения позволяют не только определять уровень компетенций, но и сопоставлять их с требованиями рынка, новыми стандартами цифровой экономики. На основе такого анализа можно составить индивидуальный образовательный план для точечного устранения пробелов в знаниях.

Кроме развития каждой из портфельных компаний, Talenttech сосредоточится на интеграции активов и их синергии: B2C-эспертиза онлайн-университета «Нетология» поможет в области корпоративного образования сегмента B2B.

Корпорации в поисках кадров все чаще обращаются к рынку фрилансеров. Talenttech планирует объединить эти звенья и вывести опыт привлечения аутсорс-персонала на качественно новый уровень с помощью фриланс-биржи Fl.ru.

Фундамент новой стратегии Talenttech заложен в 2019 г.: обновлена команда для решения новых задач, завершена разработка большей части продуктов, а также проведены пилоты в «Севергрупп» и внешних компаниях-заказчиках.

Евгений Барулин в должности генерального директора Talenttech займется реализацией обновленной стратегии компании: созданием и выводом на рынок продуктов, формированием инвестиционного портфеля и стратегических партнерств.

Андрей Митюков в роли управляющего партнера сконцентрируется на выстраивании отношений с корпоративными клиентами, развитии проектов в сегменте B2G и проконтролирует соблюдение интересов всех акционеров портфельных активов Talenttech.

«Мы видим растущий спрос enterprise-компаний на цифровую трансформацию и планируем дать рынку такое решение, чтобы в кратчайшие сроки люди могли развить свою цифровую грамотность, раскрыть и реализовать свой талант, а компании – повышать скорость процессов, эволюционировать и увеличивать прибыль. Назначение Евгения Барулина на должность генерального директора полностью соответствует нашей миссии – развивать таланты людей», – отметил Андрей Митюков.

«Наша большая цель на 2020 г.: задать стандарт в отрасли. Мы хотим вывести на рынок ряд продуктов, которые трансформируют процессы развития и найма, а также значительно повышают эффективность сотрудников в организации. Мы видим для себя возможность завоевать большую долю рынка, помочь российским компаниям провести диджитал-трансформацию и дать каждому человеку шанс улучшить свою жизнь через развитие и практическое применение своих навыков», – отметил Евгений Барулин.