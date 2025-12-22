В России создадут озеро данных о мошенниках
Правительство обсуждает создание в ГИС «Антифрод» общего озера данных о мошенниках, к формированию которого привлекут банки, платежных и сотовых операторов, участников цифровых экосистем.
Развитие ГИС «Антифрод»
В Правительстве России обсуждается расширение использования всеми участниками рынка ГИС «Антифрод». Новый проект предполагает создание в ней общего озера данных о мошенниках, выяснил «Коммерсант».
В случае реализации проекта организации (сотовые операторы, банки и т. д.) смогут оперативно обмениваться информацией о мошенниках между собой и с органами власти.
Идея заключается в том, что на платформе в режиме реального времени участники смогут обмениваться данными и предупреждать друг друга о выявленных схемах, пояснили в аппарате цифрового вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Объединение усилий работает эффективнее
В Правительстве считают, что локальные блокировки в корпоративных системах отдельных компаний могут оказаться недостаточными для победы над киберпреступностью. Помочь может только открытый обмен данными на общей платформе.
Участники рынка также назвали самыми эффективными методами противодействия мошенникам обмен информацией и совместные сервисы банков и операторов, платформ онлайн-торговли.
«Например, если банк обнаружил мошеннический счет, а оператор связи — подозрительный номер, эта информация сразу станет доступна всем участникам системы. В результате можно одновременно блокировать подозрительные номера, сайты, приложения или банковские счета. Но важно выработать единые правила, стандарты и механизмы обмена данными. Нам нужно не бежать в разные стороны, а действовать согласованно, именно это даст реальный эффект», — пояснил представитель Григоренко.
К формированию общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях будут привлечены банки, платежные и сотовые операторы, другие участники цифровых экосистем.
Меры по борьбе с мошенничеством
Законопроекте о противодействии телефонному мошенничеству из 30 мер принят Госдумой 25 марта 2025 г.
В августе 2025 г. CNews писал, что Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, который также предполагает усиленное взаимодействие банков и операторов через ГИС «Антифрод», чтобы скоординировать их действия. Этот законопроект в декабре 2025 г. должен быть рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и после одобрения внесен в Госдуму.
Во втором пакете есть еще обязательная маркировка международных звонков, детские сим-карты, изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничение количества банковских карт, переход на российские email для авторизации на сайтах в российском сегменте интернета, внесудебная блокировка сайтов и т. п.
Меры, которые вошли в первый пакет (самозапреты на кредиты и сим-карты, запрет звонков с подменных номеров и т. п.) дают результаты в виде снижения количества зарегистрированных цифровых преступлений на 8,5% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с таким же периодом 2024 г.
В 2024 г. в России, по данным МВД, было зарегистрировано 380,3 тыс. киберпреступлений, квалифицированных по статьям 159, 159.3 и 159.6 Уголовного кодекса. Потерпевших насчитывалось 344,4 тыс., а материальный ущерб оценен в 188,7 млрд руб. Средняя сумма ущерба — около 550 тыс. руб. на человека.