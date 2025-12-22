В России создадут озеро данных о мошенниках

Правительство обсуждает создание в ГИС «Антифрод» общего озера данных о мошенниках, к формированию которого привлекут банки, платежных и сотовых операторов, участников цифровых экосистем.



Развитие ГИС «Антифрод»

В Правительстве России обсуждается расширение использования всеми участниками рынка ГИС «Антифрод». Новый проект предполагает создание в ней общего озера данных о мошенниках, выяснил «Коммерсант».

В случае реализации проекта организации (сотовые операторы, банки и т. д.) смогут оперативно обмениваться информацией о мошенниках между собой и с органами власти.

Идея заключается в том, что на платформе в режиме реального времени участники смогут обмениваться данными и предупреждать друг друга о выявленных схемах, пояснили в аппарате цифрового вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Объединение усилий работает эффективнее

В Правительстве считают, что локальные блокировки в корпоративных системах отдельных компаний могут оказаться недостаточными для победы над киберпреступностью. Помочь может только открытый обмен данными на общей платформе.

Unsplash - AltumCode Оперативный обмен данными на общей платформе должен помочь бизнесу и государству в борьбе с мошенниками

Участники рынка также назвали самыми эффективными методами противодействия мошенникам обмен информацией и совместные сервисы банков и операторов, платформ онлайн-торговли.

«Например, если банк обнаружил мошеннический счет, а оператор связи — подозрительный номер, эта информация сразу станет доступна всем участникам системы. В результате можно одновременно блокировать подозрительные номера, сайты, приложения или банковские счета. Но важно выработать единые правила, стандарты и механизмы обмена данными. Нам нужно не бежать в разные стороны, а действовать согласованно, именно это даст реальный эффект», — пояснил представитель Григоренко.

К формированию общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях будут привлечены банки, платежные и сотовые операторы, другие участники цифровых экосистем.

Меры по борьбе с мошенничеством

Законопроекте о противодействии телефонному мошенничеству из 30 мер принят Госдумой 25 марта 2025 г.

В августе 2025 г. CNews писал, что Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, который также предполагает усиленное взаимодействие банков и операторов через ГИС «Антифрод», чтобы скоординировать их действия. Этот законопроект в декабре 2025 г. должен быть рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и после одобрения внесен в Госдуму.



Во втором пакете есть еще обязательная маркировка международных звонков, детские сим-карты, изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничение количества банковских карт, переход на российские email для авторизации на сайтах в российском сегменте интернета, внесудебная блокировка сайтов и т. п.

Меры, которые вошли в первый пакет (самозапреты на кредиты и сим-карты, запрет звонков с подменных номеров и т. п.) дают результаты в виде снижения количества зарегистрированных цифровых преступлений на 8,5% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с таким же периодом 2024 г.

В 2024 г. в России, по данным МВД, было зарегистрировано 380,3 тыс. киберпреступлений, квалифицированных по статьям 159, 159.3 и 159.6 Уголовного кодекса. Потерпевших насчитывалось 344,4 тыс., а материальный ущерб оценен в 188,7 млрд руб. Средняя сумма ущерба — около 550 тыс. руб. на человека.