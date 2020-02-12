Vertiv расширит возможности тестирования ИБП для заказчиков по всему миру

Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о расширении деятельности центра компетенций AC Power в Болонье (Италия) в начале 2020 г. Компания планирует построить новую структуру электропитания мощностью 4 вольт-ампера — это поможет расширить возможности тестирования и повысит гибкость и эффективность работы оборудования. Данное решение — ответ на появление по всему миру более крупных ЦОДов и промышленных предприятий, а также на растущую потребность заказчиков в предварительных испытаниях оборудования на удаленных площадках для ускорения его развертывания на самом объекте.

Vertiv — поставщик оборудования для ЦОДов, ПО, средств аналитики и услуг текущей поддержки. Клиентская база компании включает 70% организаций из списка Fortune 500. В центре компетенций представители этих организаций могут своими глазами увидеть, как происходит защита их критически важной инфраструктуры данных и протестировать ее работу в различных режимах энергоснабжения.

Расширение центра компетенций позволит увеличить доступную мощность тестирования крупных источников бесперебойного питания (UPS) более чем в два раза — до 7,5 вольт-ампер. Новая площадка будет поддерживать проведение шести испытаний одновременно. На объекте уже выполняются нагрузочные тесты, что позволяет избежать потери энергии и дает возможность использовать около 96% от ее объема повторно. Планируемое расширение также включает динамическое тестирование батарей, современную систему моделирования прямого тока, заменяющую любые батарейные конфигурации, а также возможность тестирования систем мощностью 480В. Конечная цель — повышение эффективности испытаний. В новом испытательном центре AC Power заказчики со всего мира смогут ознакомиться с последними технологическими решениями, а также проверить все системы Vertiv в смоделированных условиях на реальном объекте.

Решение об инвестициях в центр компетенций было принято через шесть лет после его открытия. На тот момент это была единственная площадка в Европе, специально предназначенная для валидации инфраструктуры ЦОДов. Заказчики могли проверить технические характеристики, межоперационную совместимость и эффективность источников бесперебойного питания в реальных условиях до их установки в демо-режиме. Помимо этого, сегодня текущие и потенциальные клиенты могут получить экспертную консультацию инженеров и R&D-специалистов Vertiv.

Андреа Ферро, директор подразделения AC Power компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Открытие этого центра шесть лет назад и расширение его деятельности в этом году — важнейшие события для всей отрасли. Это свидетельствует о том, что Vertiv эффективно поддерживает растущую базу клиентов, предоставляя им целый ряд новых возможностей. Удаленные испытания оборудования могут проходить сразу на нескольких площадках. Когда заказчики лично и в режиме реального времени могут проверить надежность и экономическую эффективность решений Vertiv, они становятся уверенными в своем выборе».

Расширение объекта планируется завершить к 2021 г., первый этап проекта будет запущен в начале 2020 г.