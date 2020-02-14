Годовая выручка «Яндекса» выросла на 39% и составила 175,4 млрд рублей

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за IV квартал 2019 г. и 2019 г.

Консолидированные финансовые результаты за IV квартал 2019 г.: консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2018 г. на 33% — до 51,7 млрд руб. ($835,1 млн); чистая прибыль составила 0,3 млрд руб. ($4,5 млн) и снизилась на 95% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2018 г.; рентабельность по чистой прибыли — 0,5%; скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд руб. ($87,2 млн) и снизилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2018 г.; отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 10,4%; скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2018 г. на 7% — до 13,2 млрд руб. ($213,7 млн); отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,6%.;

Консолидированные финансовые результаты за 2019 финансовый год: консолидированная выручка выросла по сравнению с 2018 г. на 37% — до 175,4 млрд руб. ($2833,2 млн); выручка, без учета «Яндекс.маркета», выросла по сравнению с 2018 г. на 39%; чистая прибыль составила 11,2 млрд руб. ($180,9 млн) и снизилась на 75% по сравнению с 2018 г.; рентабельность по чистой прибыли — 6,4%; скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 23,5 млрд руб. ($380,3 млн) и увеличилась на 6% по сравнению с 2018 г. отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,4%; скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 51,0 млрд руб. ($824,1 млн) и вырос на 29% по сравнению с 2018 г.; отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 29,1%; остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 декабря 2019 г: 88,3 млрд рублей ($1426,5 млн) на консолидированной основе, включая 24,4 млрд руб. ($394,4 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».