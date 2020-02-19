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В «Атоле» назначен исполнительный директор

Бизнес Кадры

ИТ-компания «Атол» сообщила об изменениях в структуре организации и составе управляющей команды. Компания вводит новую позицию исполнительного директора, на эту должность назначена Оксана Колчина, ранее исполнявшая обязанности коммерческого директора компании.

В роли исполнительного директора Колчина объединит оперативное управление, а также контроль и выполнение клиентских и внутренних процессов. Одним из ключевых направлений работы станет увеличение эффективности реализации задач в связке корпоративных, партнерских продаж, производства, разработки и маркетинга.

«Перед компанией на ближайший год стоит задача по централизации процессов. Мы намерены укрепить свои позиции на рынке не только как поставщика кассового оборудования, но и как разработчика софтверных решений для ритейла, e-commerce, услуг, в частности, SaaS- и Kaas-систем для малого, среднего и крупного бизнеса, а также решений по маркировке для всех участников оборота товаров и продукции, попадающих под требования закона. Эффективное и консолидированное управление процессами играет в этом значительную роль. Желаю Оксане достичь еще больших профессиональных успехов на новой должности», – отметил Алексей Макаров, основатель и председатель совета директоров компании «Атол».

«За последние несколько лет компания заняла прочные позиции лидера рынка. Сегодня на рынке автоматизации 37% установленных касс – это оборудование компании "Атол", мы вошли в топ-10 поставщиков SaaS-решений. По оценке независимых аналитических исследований, 7 из 10 крупнейших ритейлеров используют наши решения, а партнерская сеть насчитывает порядка 3 тыс. компаний. Развитие рынка, в частности внедрение маркировки, которая станет обязательной для подавляющего большинства товаров массового потребления уже к 2024 г., является основным вектором для масштабирования бизнеса. Я рада продолжить работу в новом статусе и приложу максимум усилий для дальнейшего роста "Атола" в роли ведущей ИТ-компании страны в своем сегменте», – сказала Оксана Колчина, исполнительный директор компании «Атол».

Оксана Колчина является частью команды «Атола» более 18 лет, практически с момента основания компании. Профессиональный путь Колчиной включает в себя опыт работы на ключевых управленческих должностях, качественные результаты на всех занимаемых позициях и уникальную отраслевую экспертизу.



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