Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» завершил сделку по консолидации «Tele2 Россия»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь

«Ростелеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). В результате сделки группа «Ростелеком» консолидировала 100% долей «Tele2 Россия», а банк ВТБ и консорциумом инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций «Ростелекома».

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров структурой сделки группа «Ростелеком» завершила расчеты с ВТБ и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в «Tele2 Россия», в том числе: договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» (сумма договора составляет 108 млрд руб.); договору мены 10% долей в «Tele2 Россия» на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находились на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд руб.).

Финансирование приобретения 45% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» осуществлялось в том числе с привлечением 66 млрд руб., полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Ростелекома», которые были размещены по закрытой подписке в пользу банка ВТБ.

По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале «Ростелекома» увеличилось на 708082975 штук до 3282997929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 г. Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций «Ростелекома».

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента, Анна Шумейко сказала: «Консолидация 100% "Tele Россия", к которой компания шла не один год, без сомнения войдет в историю не только "Ростелекома", но и всего российского телеком-рынка. Крупнейшая за последние годы сделка расширит рыночные горизонты компании, сделает ее финансово более мощной, динамичной и устойчивой в долгосрочной перспективе. В ближайшее время мы завершим работу над обновлением стратегических приоритетов укрупненной компании, которые будут нацелены на рост фундаментальной стоимости бизнеса через обеспечение лидерства на рынке цифровых сервисов для населения, бизнеса и государства. Для нас также важно, что банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании».

Другие материалы рубрики

Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника