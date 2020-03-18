Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей

YADRO (входит в «ИКС Холдинг»), российский разработчик и производитель вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных подвела итоги 2019 года. По данным компании, за год было поставлено рекордное количество систем хранения данных линейки TATLIN.ARCHIVE общей емкостью 1,3 экзабайта. Выросли продажи высокопроизводительных серверов VESNIN.

Выручка компании по РСБУ составила 18 млрд рублей (с НДС), при этом доля выручки от реализации продукции собственной разработки выросла относительного 2018 года на 15% и составила более половины всего дохода компании. По сравнению с результатами предыдущего года объем поставок YADRO в денежном выражении увеличился на 120%.

Согласно данным ежеквартальных исследований IDC, компания YADRO по итогам 2019 года стала абсолютным лидером российского рынка систем хранения данных в емкостном выражении (1 360 петабайт) с долей 63,92%. В денежном выражении продажи выросли почти в два раза, что позволило отечественной компании впервые войти в список лидеров, заняв второе место с долей чуть менее 20%.

В ушедшем году наблюдалось увеличение спроса на высокопроизводительные серверы RISC-архитектуры VESNIN, широко применяемые в различных индустриях как инфраструктура для задач аналитики в реальном времени. Уверенный рост также показали вычислительные системы YADRO, производимые в рамках OEM соглашений с глобальными технологическими партнерами. В совокупности это позволило компании впервые войти в тройку лидеров на российском рынке серверов. По результатам исследований IDC совокупная рыночная доля продукции YADRO за 2019 год составила 9,53% в денежном выражении. В 2020 году компания планирует существенно увеличить свою рыночную долю на рынке серверов за счет начала продаж первых моделей новой линейки вычислительных систем стандартной (x86) архитектуры VEGMAN.

YADRO продолжает активно развивать продуктовые направления и технологическую экспертизу, как следствие увеличивает расходы на R&D. Так в 2019 году затраты на исследования и разработку впервые превысили 1 млрд рублей. Основные расходы пришлись на разработку серверов VEGMAN и системы хранения данных среднего класса TATLIN.UNIFIED.

В рамках долгосрочной стратегии присутствия в новых для компании YADRO продуктовых сегментах в 2019 году были завершены две M&A сделки. Приобретение контрольной доли в разработчике микропроцессорных ядер Syntacore позволит YADRO присутствовать на стремительно растущем рынке полупроводникого IP и специализированных полупроводниковых решений. Также YADRO активно инвестирует в разработку продуктов, оптимизированных для построения эффективных облачных инфраструктур. Так в конце 2019 года была приобретена контрольная доля в компании Digital Energy, чьи технологии станут фундаментом следующего поколения программно-аппаратных комплексов YADRO для построения частных динамических облачных сред.