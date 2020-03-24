Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов

Abbyy объявила итоги работы в 2019 году. Группа компаний показывает двузначный рост доходов в долларовом выражении третий год подряд. В России Abbyy также стабильно развивает бизнес. Так, количество проектов в корпоративном сегменте выросло на 19%. Увеличение спроса на решения Abbyy для бизнеса связано с ростом инвестиций компаний в технологии искусственного интеллекта.

Одним из главных событий прошлого года для группы компаний стала покупка TimelinePI – разработчика Process Intelligence систем для комплексного анализа бизнес-процессов. Линейку цифровых решений Abbyy дополнила Abbyy Timeline – платформа, которая умеет визуализировать, количественно оценивать и понимать, как работает весь спектр процессов в организации. В результате Abbyy смогла предоставить корпоративным клиентам полный набор инструментов для анализа процессов и интеллектуальной обработки информации. Это позволяет заказчикам извлекать значимые данные, лучше понимать, как устроены процессы, и, как следствие, повышать свой цифровой интеллект. В 2019 году Abbyy расширила возможности решений Abbyy FlexiCapture, FineReader Server, обновила программу FineReader, а также выпустила на рынок новые технологии для смартфонов – Abbyy Mobile Capture и Mobile Web Capture. Благодаря интересу компаний к роботизации и расширению возможностей роботов за счет ИИ, значительный рост на мировом рынке показали продажи и лицензирование технологий Abbyy для RPA-вендоров.

В 2019 группа Abbyy реализовала ряд масштабных проектов, цель которых – помочь заказчикам увеличивать доходность, привлекать клиентов и повышать эффективность их бизнес-процессов. Около трети компаний, входящих в рейтинг Fortune Global 500, уже пользуются интеллектуальными решениями Abbyy. Среди новых клиентов компании на мировом рынке – производитель медицинского оборудования Medline и многие другие.

Abbyy также продолжила развивать присутствие на ключевых для группы рынках. В 2019 году компания открыла офис в Гонконге. Это уже третье региональное представительство в Азии после Тайваня и Японии.

В России компания продолжает усиливать позиции в корпоративном сегменте. Высокий рост показало направление корпоративного поиска: выручка от этих решений увеличилась более, чем в 5 раз. Abbyy реализовала ряд крупных проектов в банках, нефтегазовом секторе, промышленности и других отраслях. С помощью технологий Abbyy «Райффайзенбанк» в три раза ускорил обработку кредитных соглашений с корпоративными клиентами. Банк «Точка» в 5 раз быстрее стал отвечать на запросы от государственных ведомств. «Нижнекамскнефтехим», крупнейший производитель синтетических каучуков в России, перестроил и оптимизировал процесс закупок и работу с контрагентами. Рост инвестиций в интеллектуальные решения – значимый тренд в российском бизнесе последних лет. По данным исследования IDC и Abbyy 2019 года, до 2023 года рынок технологий искусственного интеллекта будет расти на 30% ежегодно.

Abbyy также активно развивает продукты и технологии для образовательных проектов. Так, в 2019 году с помощью платформы Abbyy Мониторинг и других решений для оценки качества образования было проведено более 12 млн диагностических измерений для учеников и педагогических работников.

«В 2019 году Abbyy вышла на новый для себя рынок интеллектуального анализа бизнес-процессов. Это соответствует требованиям времени: наши заказчики обладают высоким уровнем цифровой зрелости и все больше задумываются не только о том, как найти, извлечь и использовать полезные данные из разных корпоративных источников, но и как правильно выстроить сами бизнес-процессы, чтобы увеличивать доходность бизнеса, – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия. – В условиях глобальной нестабильности сегодня особенно важно находить и использовать решения, которые позволяют контролировать и повышать эффективность компании, а также быстро адаптировать любые процессы к новым условиям, в том числе к переходу на удаленную работу и обслуживание. Мы продолжим обеспечивать клиентов необходимыми инструментами, которые помогают принимать правильные решения и поддерживать развитие бизнеса».