Mail.ru Cloud Solutions и «Руссофт» будут развивать рынок отечественного ПО

Некоммерческая ассоциация разработчиков программного обеспечения «Руссофт» добавилась к числу локальных партнеров облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions. Об этом было объявлено в ходе первого Дня ассоциации «Руссофт» в Mail.ru Group.

Стороны обсудили перспективы создания экосистемы для разработки решений на базе облачных технологий, систем виртуализации корпоративных серверных платформ и прикладных продуктов для различных отраслей экономики. MCS продемонстрировала возможности PaaS-решений, которые предоставят исчерпывающий программный инструментарий для создания и доработки облачных продуктов членов ассоциации «Руссофт». Среди них платформы для обработки больших данных, системы предиктивной аналитики, кластеры промышленного интернета вещей и машинного обучения.

«Mail.ru Cloud Solutions предоставляет компаниям доступ к качественным облачным сервисам, помогает выстраивать полноценную инфраструктуру, ускорять разработку и оптимизировать уже существующие процессы. Наша платформа активно поддерживает локальных вендоров и открыта к сотрудничеству со всеми игроками, желающими развивать облачные технологии. Мы рады, что к числу таких партнеров присоединился Руссофт», – отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions.

Разработки «Руссофт» появятся в маркетплейсе облачных приложений Mail.ru Cloud Solutions. Среди подобных продуктов программно-аппаратные комплексы по организации виртуальных рабочих мест (VDI), системы обеспечения информационной безопасности предприятия, а также инструменты для построения и управления гибридными и мультиоблачными средами.

«Mail.ru Cloud Solutions, пожалуй, одна из первых крупных российских компаний, предложивших инновационному бизнесу программу взаимодействия на базе собственного платформенного решения. С одной стороны, малые и средние игроки получают доступ к каналу дистрибуции MCS, а с другой, разработчики получают необходимый опыт отработки совместимости своего ПО с облачным решением MCS, таким образом расширяя круг потенциальных клиентов для своих приложений», – сказал Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».