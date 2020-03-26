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«Яндекс» запускает проект по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости

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«Яндекс» объявил о запуске проекта «Помощь рядом». Это проект помощи медицинским и социальным службам, которые сейчас мобилизуются в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого «Яндекс» вместе с партнерами сформируем отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.такси».

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов уже стартуют в Москве и Казани. Похожие предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России и на все рынки, где работают сервисы «Яндекс.такси», «Еда» и «Лавка».

Для быстрого старта проекта «Яндекс» уже сейчас выделяет 250 млн руб. на оплату поездок водителей по таким заказам. Водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию — принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», сказал: «Сейчас нам всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит в карантине. Мы в "Яндексе" готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом».

Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», сказал: «Этот проект потребовал две недели почти круглосуточной работы для перестройки всех наших логистических систем. Сотни сотрудников "Яндекса" сейчас работают и над другими проектами помощи людям во время эпидемии. Это, например, дистанционное образование для школьников, информирование населения, все виды сервисов доставки и многие другие задачи».

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать на covid@yandex-team.ru.

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