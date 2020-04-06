В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор

Tele2 сообщила о назначении Антона Жуковского коммерческим директором макрорегиона «Москва». Ранее Антон занимал позицию руководителя департамента продаж «Tele2 Москва».

В задачи Антона Жуковского будет входить планирование и управление коммерческой деятельностью «Tele2 Москва» на массовом и корпоративном рынках. В сфере его ответственности – руководство маркетинговой стратегией региона, развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания.

Ранее Антон занимал должность руководителя департамента продаж макрорегиона «Москва». В 2014-2020 гг. он выстраивал эффективное операционное управление франчайзинговой сетью, развивал ассортимент товаров и услуг розницы Tele2 в соответствии с лучшими российскими и мировыми практиками. Под руководством Антона столичная сеть дистрибуции была признана лучшей розницей в Московском регионе по версии Международной ассоциации по управлению клиентским опытом. Сегодня монобрендовая розница «Tele2 Москва» насчитывает более 570 салонов и модулей.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Антон Жуковский стоял у истоков развития Tele2 в макрорегионе. Именно Антон 5 лет назад подключил к сети первого жителя Москвы. Под руководством Антона в столичном регионе в кратчайшие сроки была построена конкурентная сеть дистрибуции, которая сегодня соответствует всем трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице. Я уверен, что накопленный профессиональный опыт, знание бизнеса Tele2 и рынка телекоммуникаций в целом позволят добиться высоких результатов и усилят позиции компании в Москве и Московской области».

Антон окончил Уссурийский государственный педагогический институт по двум специальностям: «История» и «Юриспруденция». Начал карьеру в ведущем медиахолдинге Уссурийска «Телемикс» в качестве продюсера утреннего эфира, затем перешел в дальневосточный филиал компании «Мегафон», где прошел путь от старшего менеджера до руководителя отдела продаж.

В 2007 году Антон перешел в головной офис «Мегафона», где занимался взаимодействием с дилерами, в том числе с крупнейшими сотовыми ретейлерами России. В 2009 году возглавил направление по работе с дилерами компании «Мегафон».

В 2010 году стал заместителем генерального директора группы компаний «Арена», возглавив направления коммерции, маркетинга, финансов, операционной эффективности и управления новыми бизнесами. Затем перешел в компанию «Скайлинк», заняв должность директора департамента управления внешними каналами продаж.

В 2012 году Антон перешел в макрорегиональный филиал «Москва» компании «Ростелеком», где возглавил департамент организации продаж и обеспечил интеграцию «Скайлинка» и «Ростелекома» в коммерческой деятельности.

В 2014 году присоединился к команде Tele2 в качестве руководителя департамента продаж макрорегиона «Москва». В 2016 году Антон был признан лучшим сотрудником Tele2, став обладателем главной корпоративной награды – «Достижение года». Под руководством Антона розничная сеть Tele2 была признана лучшей розницей в Московском регионе по версии Международной ассоциации по управлению клиентским опытом.

В апреле 2020 года Антон назначен на должность коммерческого директора макрорегиона «Москва» Tele2.