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«РТС-тендер» разрешит дистанционное подписание протоколов комиссией

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Площадка «РТС-тендер» доработала свою функциональность, позволяющую на этапе рассмотрения заявок по 44-ФЗ всем членам комиссии подписывать протокол удаленно с помощью персональной электронной подписи. Подобная идея появилась в рамках возникших ограничений на фоне неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, когда сбор комиссии и очное подписание протокола как было ранее, если не исключен, то сильно затруднен. При этом именно заказчики по 44-ФЗ запросили соответствующую доработку и приняли активное участие в ее тестировании.

Регламентированный законодательством процесс предполагает физическое присутствие членов комиссии и оформление решения о допуске/не допуске участников, соответствии/не соответствии заявки указанным требованиям отдельно каждого из них.

Сегодня одним из альтернативных решений заказчиков стал режим работы комиссии в формате видеоконференции, однако при такой организации юридически не закрываются регуляторные вопросы. Именно это и стало стимулом к разработке соответствующей функциональности: заказчики площадки одновременно выступили с просьбой о помощи в реализации этапа рассмотрения заявок комиссией в удаленном режиме, а впоследствии приняли активное участие в тестировании данной функциональности. Теперь на площадке «РТС-тендер» каждый член комиссии может подписать протокол удаленно своей электронной цифровой подписью, после чего протокол может быть размещен на площадке, а впоследствии – в Единой информационной системе в сфере закупок в полном соответствии с требованиями законодательства.

«Сейчас все компании ориентированы на удаленную работу, что означает для нас необходимость адаптации собственной деятельности, – отметил генеральный директор площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков. – Доработка функциональности в целях удобства заказчиков, прозрачности одного из важнейших этапов закупки – это шаг навстречу рыночным потребностям. Никто не должен оставаться в стороне, только совместными реальными усилиями мы сможем нивелировать влияние обстоятельств на всех нас».

Запуск проекта в промышленную эксплуатацию запланирован на 20 апреля 2020 г., сначала для процедуры электронного аукциона. По итогам использования версия функциональности будет обновлена уже для всех типов процедур. Функциональность будет доступна всем заказчикам, работающим на площадке «РТС-тендер». Для начала работы необходимо будет просто включить соответствующую опцию в личном кабинете.

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