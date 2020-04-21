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Банк «Санкт-Петербург» снизил комиссию за эквайринг и представил пакет дополнительной поддержки клиентов

Бизнес Законодательство ИТ в банках

В соответствии с решением ЦБ России о реализации мер по повышению доступности онлайн-торговли банк «Санкт-Петербург» на период до 30 сентября 2020 г. снизил до 1% комиссию по договорам интернет-эквайринга для предприятий, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, лекарств и товаров медицинского назначения, бытовой техники, электроники и средств связи, одежды и товаров повседневного спроса.

Дополнительной поддержкой для клиентов банка станет пакет услуг по интернет-эквайрингу, который банк предоставляет совместно с техническим партнером – компанией Paykeeper. В пакет входит бесплатное подключение к сервису, шесть месяцев бесплатной технической поддержки, личный кабинет предпринимателя и месяц арендных каникул при подключении онлайн-кассы. Кроме того, клиент сможет на льготных условиях воспользоваться услугами Insales – платформы для интернет-магазина: 60 дней бесплатного использования платформы и скидка на первую оплату 50% от базовой цены, указанной в тарифах Insales. Платформа предоставляет клиентам готовые шаблоны дизайна интернет-магазина, возможность полного управления контентом и бонусной программой для покупателей, интеграцию оплаты, доставки и «1С», круглосуточную техническую поддержку.

«Сейчас даже те предприятия, у которых раньше не было онлайн-бизнеса, начали делать активные шаги в этом направлении. Мы сами считаем цифровизацию одним из важнейших для развития бизнеса условий, поэтому для нас особенно ценно поддержать наших клиентов на этом пути», – сказал вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

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