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«Точка» запустила эскроу-сервис для безопасных сделок с партнерами

Бизнес ИТ в банках

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и сервис для защищенных сделок Safecrow запустили услугу «Безопасная сделка». Сервис поможет снизить риски при заключении сделок с новыми подрядчиками и заказчиками.

Для подключения услуги достаточно выбрать опцию «Безопасная сделка» в разделе «Платежи и счета». Сервис автоматически сгенерирует договор условного депонирования, превращая контракт в трехсторонний, где Safecrow становится гарантом сделки. Полная сумма контракта поступит на номинальный счет. Исполнитель получит гонорар только после того, как заказчик подтвердит сервису, что работа выполнена в полном объеме. В противном случае деньги вернутся на счет заказчика. Сервис «Безопасная сделка» гарантирует заказчику возврат средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и защищает исполнителя от мошенничества со стороны заказчика.

Обезопасить можно любую сделку размером от 5 тыс. руб. Стоимость услуги будет зависеть от суммы сделки: 1,45% для сделок меньше 500 тыс. руб.; 7 тыс. руб. для сделок до 1 млн руб.; 10 тыс. руб. для сделок от 3 млн руб.; 20 тыс. руб. для сделок дороже 3 млн. руб.

«Самыми распространенными делами, которые рассматривают арбитражные суды, являются споры о неисполнении обязательств по договору — это 85% от всех дел по гражданско-правовым отношениям. Поэтому мы решили обезопасить заказчиков и исполнителей уже на этапе заключения сделки. Идею сервиса позаимствовали из сферы недвижимости: при покупке квартиры люди зачисляют деньги на эскроу-счёт, а застройщик забирает их только после сдачи объекта. С новым сервисом исполнитель может быть уверен, что оплата внесена в полном объеме, а заказчик понимает, что его деньги в безопасности. Если возникнут проблемы, их поможет решить независимая третья сторона — арбитраж Safecrow», — сказала Мария Захарова, менеджер по продукту в банке для предпринимателей «Точка».



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