Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года

«М.видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщила объединённые неаудированные показатели чистых продаж, продаж сопоставимых магазинов (like-for-like) за первый квартал, окончившийся 31 марта 2020 года, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события первого квартала и после отчётной даты.

Продажи группы выросли на 19,8% год-к-году до 121,5 миллиарда рублей (с НДС). Общие онлайн-продажи компании выросли на 80% год-к-году до 56,7 миллиарда рублей (с НДС), составив 46,7% от общих продаж группы. Сопоставимые продажи (LFL) показали рост на 13,5% к первому кварталу 2019 года и 15,1% – к первому кварталу 2018 года. Общее количество магазинов по сравнению с первым кварталом 2019 года выросло на 83, с начала года – не изменилось и на 31 марта 2020 года составило 1 038.

Факторы, повлиявшие на результаты первого квартала 2020 года. Существенный рост продаж ноутбуков, периферии и других мобильных устройств в марте на фоне подготовки к переходу на удалённую работу и обучение. Ускорение темпов продаж бытовой техники и электроники, обусловленное колебаниями валютного курса и реализацией потребителями ряда отложенных крупных покупок. Рост продаж смартфонов выше рынка на фоне расширения ассортимента и товарных запасов, регулярных промоакций и эффективной работы розничных магазинов, а также сохраняющегося интереса потребителей к новым флагманским моделям ведущих производителей.

Ключевые события первого квартала 2020 года. Группа первой в России начала коммерческое внедрение решения для управления складским двором SAP Yard Logistics. Группа «М.Видео-Эльдорадо», Х5 Retail Group, «Билайн» и Hoff создали альянс Retail Innovation Tech Alliance (RITA) для совместного поиска новых технологических решений как на рынке РФ, так и на крупнейших международных стартап-площадках.

В феврале Дагмара Иванова была назначена советом директоров управляющим директором «М.Видео». «М.видео» и операционная компания группы – «МВМ», вошли в перечень системообразующих компаний российской экономики.

Президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован отметил: «Сильные операционные результаты первого квартала 2020 года и всего 2019 года создают хорошую основу для прохождения нами турбулентного периода, начавшегося в экономике с конца марта. Текущая ситуация сыграла важную для нас роль – Группа полностью перешла на онлайн-платформу и трансформировалась в онлайн-бизнес. Мы планировали реализовать модель ONE RETAIL в течение трёх лет, но пандемия простимулировала нас мобилизовать ресурсы и сделать это за три недели в условиях жёсткой финансовой дисциплины и оптимизации расходов.В рамках ONE RETAIL весь процесс выбора и покупки происходит в мобильном устройстве – и на стороне покупателя, и на стороне продавца. Единая онлайн-платформа позволяет нам авторизовать клиентов, делать персональные предложения в любой точке контакта с ними и совершать все транзакции онлайн – на сайте, в мобильном приложении, в магазине. Например, уже сейчас в магазине вы можете оплатить покупку безопасно и бесконтактно, в своём устройстве, не обращаясь на кассовую зону. Порядка 90% наших продаж сейчас – это онлайн-продажи. Силы и средства, вложенные нами за последние несколько лет в построение концепции ONE RETAIL, позволили нам оперативно адаптировать бизнес к текущим условиям и изменению покупательского поведения. В апреле мы запустили целый ряд проектов, которые позволяют нам бесконтактно, безопасно и оперативно обеспечивать людей необходимой техникой и девайсами в условиях самоизоляции – от доставки службами такси до видеоконсультаций. При этом магазины остаются неотъемлемой частью наших онлайн-продаж, уникальным преимуществом: теперь это и точки онлайн-продаж, и курьерской доставки из магазинов, и место дистрибуции стока, и шоу-рум технологий и новинок. Их роль меняется, но их важность для экосистемы ONE RETAIL остаётся неизменной. Несмотря на введённые ограничения мы смогли наладить максимально эффективную работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, за считанные дни переформатировав магазины и перестроив многие процессы продаж и логистики. У нас работают около 30 000 сотрудников, и важнейшим приоритетом для нас остаются их безопасность и здоровье, сохранение трудоустройства и дальнейшее развитие человеческого потенциала.

Кроме того, мы лишний раз убедились в правильности начатой несколько лет назад стратегии по выходу в телеком-сегмент. В первом квартале этот рынок вырос на 15% в деньгах по сравнению с прошлым годом. М.Видео-Эльдорадо при этом нарастила продажи смартфонов вдвое быстрее рынка. С введением режима самоизоляции смартфоны и ноутбуки стали самими настоящими товарами первой необходимости, и многие наши магазины сейчас работают как салоны связи, предлагая полный ассортимент мобильных устройств и операторских сервисов».

Группа продолжает реализовывать все санитарно-эпидемиологические требования на всех объектах (регулярный замер температуры и гигиеническая обработка рук, использование санитайзеров, регулярная санитарная обработка во всех помещениях, использование разметки в магазинах.

Компания прилагает все усилия для сохранения трудоустройства и благополучия персонала. Для сотрудников, продолжающих работать в магазинах, зафиксирован стабильный ежемесячный доход, который не зависит от результатов продаж. Незанятые в магазинах сотрудники имеют возможность перейти на работу в другие функции. В рамках социальной поддержки введены дополнительное страхование жизни и здоровья, материальная помощь в случае заболевания коронавирусом, бесплатный доступ к линии дистанционной медицинской помощи и психологических консультаций.

По состоянию на 27 апреля порядка 97% от общего количества магазинов группы продолжают работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм – в обычном режиме, в формате пунктов выдачи, салонов связи или darkstore.

Группа уже запустила или внедряет целый ряд проектов, ориентированных на развитие онлайн-продаж, повышение эффективности, оперативности и безопасности «последней мили», а также минимизацию социальных контактов: партнёрство с Х5 Retail Group по самовывозу онлайн-заказов в «М.Видео» и «Эльдорадо» из «Пятёрочек»; открытие магазина «М.Видео» на площадке макретплейса Ozon; доставка товаров на парковку возле магазина, если покупатель хочет остаться в машине; экспресс-доставка службами такси (Gett, Yandex.Taxi), DPD, Почтой России; видео-консультации для клиентов по подбору техники, а также авторизованный канал поддержки в режиме 24/7 через мессенджер WhatsApp; реализация мероприятий по повышению эффективности работы контактного центра в связи с существенным ростом количества обращений.

С начала апреля онлайн-продажи с курьерской доставкой на дом по сравнению с прошлым годом показали рост в четыре раза, трафик магазинов снизился на 75% по сравнению с прошлым годом на фоне введения режима самоизоляции.

Ежедневное количество курьерских доставок «М.Видео» и «Эльдорадо» за апрель выросло вдвое по сравнению с прошлым годом – до 7 000, что на 30% больше, чем накануне новогодних праздников.

Трафик онлайн-площадок «М.Видео» и «Эльдорадо» в апреле вырос почти вдвое, установки мобильного приложения «М.Видео» – в семь раз. Мобильное приложение вошло в топ-10 самых популярных в сфере ритейла. Группа определила 10 основных товарных категорий, в которых на ряд товаров отказалась от торговой наценки и зафиксировала цены, несмотря на волатильность рубля.

В рамках введённого режима общей экономии и повышенной платёжной дисциплины Группа оптимизирует все операционные расходы, сохраняя фокус на выполнении социальных обязательств в отношении сотрудников Компании и минимально необходимых затрат для обеспечения функционирования сети в условиях карантина; также проведена оптимизация инвестиционной программы с фокусом на дальнейшее развитие онлайн-сервисов и улучшение покупательского опыта.

Компания ведёт адресную работу со всеми группами партнёров по оптимизации платежей и условий взаимодействия в новых обстоятельствах.