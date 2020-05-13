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Global Fashion Group объявила о назначении СЕО Lamoda

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Global Fashion Group (GFG) объявила о назначении Джери Калмиса (Jere Calmes) на пост Chief Executive Officer компании Lamoda, онлайн платформы GFG на рынках России и СНГ. Джери приступит к исполнению своих обязанностей незамедлительно.

Джери является опытным СЕО с более чем 25-летним управленческим стажем и серьезными профессиональными достижениями в ритейле, телекоммуникациях и оптовой торговле, с особым фокусом на развивающиеся рынки, и в частности, Россию. С 2016 года Джери был советником GFG по России и СНГ, он знаком с бизнесом Lamoda и его потенциалом.

Ранее Джери являлся СЕО METRO Cash & Carry Russia, российского подразделения международной оптовой сети, которая работает по клубному принципу с доступом к покупкам только для обладателей карт. За время работы Джери инициировал структурную трансформацию операционной деятельности, которая включала открытие 1000 магазинов франчайзи и позволила значительно усилить e-commerce направление. До METRO Джери был СЕО Tele2 в России и сделал компанию одним из самых конкурентоспособных и быстро растущих операторов в стране. Он занимал лидирующие позиции в Fast Lane Ventures, инвестиционном фонде, специализирующемся на российских интернет-проектах, в Аптечной сети 36,6, а также в компании «ВымпелКом», одном из крупнейших интегрированных телеком операторов России и СНГ.

В рамках обновления управленческой команды Lamoda также назначила внутренних кандидатов на направления фулфилмента, доставки и финансов. Каждое из этих назначений привносит новый разнообразный опыт и усиливает лидерский потенциал всей команды руководителей, что обеспечит дальнейшее развитие направлений fashion ритейла, операций, технологий и data-аналитики для создания вдохновляющего и бесшовного опыта для миллионов клиентов Lamoda в России и СНГ.

Кристоф Барщевиц, Co-CEO Global Fashion Group, сказал: «Я рад приветствовать Джери в роли нового СЕО Lamoda. Его впечатляющие достижения при работе на растущих рынках в крупных компаниях торговли и телекоммуникационного сектора, непосредственно взаимодействующих с потребителями, делают его идеальным кандидатом для Lamoda, самого крупного из четырех региональных активов GFG. Я убежден, что новая управленческая команда Lamoda под руководством Джери является одной из наиболее сильных на российском e-commerce рынке, и я с нетерпением жду возможности поработать с ними».

Джери Калмис, CEO Lamoda, отметил: «Как ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, у которой более 3 млн активных покупателей, Lamoda готова отвечать растущему спросу в сегменте e-commerce. Для меня честь и привилегия присоединиться к такой успешной команде».



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