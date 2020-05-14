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Astra Linux запустила образовательный портал

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ГК Astra Linux, российский разработчик защищенных операционных систем, сообщила о запуске собственного образовательного портала — интернет-ресурса, который позволяет в удаленном режиме пройти обучение по курсам для пользователей, а также по базовому, расширенному и сетевому администрированию операционных систем семейства Astra Linux. Контент постоянно обновляется и будет дополняться видео и интерактивными уроками. Учиться можно как с преподавателем, так и самостоятельно.

Все желающие могут зайти на портал в качестве гостей, ознакомиться с перечнем доступных курсов, их основным содержанием и учебными материалами открытой части «Справочного центра» — базы знаний Astra Linux с наиболее востребованной информацией о программных продуктах компании. Непосредственно пройти обучение и тестирование могут клиенты, которые его заказали через авторизованные учебные центры Astra Linux, им предоставляются учетные данные для полного доступа.

Первыми пользователями портала стали слушатели учебного центра «Академия айти», которые в апреле 2020 г. успешно прошли курс расширенного администрирования ОС Astra Linux.

«Как учебный центр с огромным 25-летним опытом мы положительно оценили инициативу ГК Astra Linux в предоставлении новой среды для обучения. Наша практика показывает, что активная позиция вендора, инвестиции с его стороны в качественный контент, позволяют использовать возможности авторизованных учебных центров более эффективно в решении организационных задач и настройке процессов. В комплексе — это всегда набор административных вопросов, методик, подходов, технологий. Поэтому роль авторизованного учебного центра в партнерстве с вендором, несомненно, усиливается. Особенно в части организации процессов обучения и применения педагогических методов преподавателей-экспертов в совокупности с работой на новой платформе», — отметил ректор «Академии айти» Игорь Морозов.

ГК Astra Linux планирует развивать образовательный портал. Предполагается, что в будущем доступ к нему получат не только слушатели авторизованных учебных центров, но и студенты университетов, являющихся партнерами компании. В их числе такие ведущие вузы страны как Российский технологический университет МИРЭА, Северо-Кавказский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет и другие. Помимо обучения и тестирования, портал планируется использовать для проведения стажировок со студентами.

«Наша компания уделяет большое внимание своим клиентам не только в части техподдержки, но и в вопросах обучения работе со своими программными продуктами. Для этого мы уже несколько лет направляем значительные ресурсы на развитие учебных центров, создаем курсы, посвященные операционным системам, а также оказываем поддержку вузам и учреждениям профессионального образования. В последние годы набирает популярность онлайн-обучение, и в период самоизоляции серьезно возросли как его актуальность, так и количество приверженцев. Понимая современные реалии и тренды, ГК Astra Linux заботится о том, чтобы наши клиенты получали качественные образовательные услуги в удобном им формате. Поэтому мы запустили в работу свой образовательный портал, где заказчики могут из линейки наших курсов выбрать именно те, что подходят для их задач, и обучить своих сотрудников в любое удобное время и независимо от их местоположения», — сказал директор департамента образования ГК Astra Linux Федор Кирдяшов.



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