Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале

Check Point Software Technologies Ltd. объявила финансовые результаты первого квартала, который завершился 31 марта 2020 года. Общая выручка составила 486 млн долларов США, что на 3% больше в годовом исчислении.

Доходы будущих периодов составили 1,349 млн долларов США, что на 3% больше в годовом исчислении.

Операционная прибыль (GAAP) достигла показателя 201 млн долларов США, что составляет 41% от всей выручки компании. Не операционная прибыль (Non-GAAP) насчитывает 231 млн долларов США, что составляет 48% от общей выручки компании. Прибыль на акцию (GAAP EPS) составила 1,23 доллара США. Прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) составила 1,42 доллара США.

«Успех первого квартала обусловлен нашей приверженностью к клиентам, партнерам и сотрудникам. Несмотря на пандемию COVID-19, нам удается поддерживать высокий уровень деловой активности и добиваться хороших результатов. — отметил Гил Швед (Gil Shwed), основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Сегодня мы наблюдаем возросший спрос на шлюзы сетевой безопасности для поддержки более высоких мощностей, а также на наши решения удаленного доступа VPN. В сложившейся ситуации мы продолжаем обеспечивать наших заказчиков высочайшим уровнем безопасности для того, чтобы они могли бесперебойно вести свой бизнес».

«За прошедший квартал наша рабочая среда значительно изменилась. Нам справились с отсутствием элементов в цепочке поставок и закрытием некоторых наших логистических центров. Мы создали все необходимые условия, чтобы перевести наши научно-исследовательские и технические службы на удаленную работу. Команда продаж также работает из дома без физических встреч с заказчиками, что ранее было основным способом продаж. Мы также перевели наши маркетинговые активности в виртуальное пространство. Мы справились со всеми вызовами и плавно преодолели возникающие трудности, но сложно предсказать, какое влияние ситуация окажет на будущее. Я хотел бы поблагодарить наших заказчиков, партнеров и сотрудников за их преданность, вовлеченность и за то, чего мы добиваемся вместе», — сказал Гил Швед.

Основные финансовые показатели за первый квартал 2020 года. Общая выручка составила 486 млн долларов США в сравнении с 472 млн долларов США в первом квартале 2019 года, показав рост на 3%. Выручка в первом квартале 2020 года превысила среднеожидаемые значения. Операционная прибыль (GAAP) достигла показателя 201 млн долларов США в сравнении с 206 млн долларов США в первом квартале 2019 года, и составляет 41% от всей выручки компании в первом квартале 2019 года в сравнении с 44% в первом квартале 2019 года. Не операционная прибыль (Non-GAAP) достигла показателя 231 млн долларов США в сравнении с 235 млн долларов США в первом квартале 2019 года, и составила 48% от общей выручки компании в первом квартале 2020 года, что на 2% меньше в соответствующем периоде прошлого года.

Налог на прибыль составил 41 млн долларов США в сравнении с 45 млн долларов США в первом квартале 2019 года.

Прибыль от продолжающейся акционерной деятельности компании (GAAP) составила 179 млн долларов США в сравнении с 180 млн долларов США в первом квартале 2019 года. Базовая и разводненная прибыль на акцию составила 1,23 доллара США в сравнении с 1,15 доллара США в первом квартале 2019 года.

Прибыль от продолжающейся акционерной деятельности компании (Non-GAAP) составила 206 млн долларов США по сравнению с 205 млн долларов США в первом квартале прошлого года. Базовая и разводненная прибыль на акцию составила 1,42 доллара США в сравнении с 1,32 долларом США в первом квартале 2019 года, что на 7% больше в годовом исчислении.

Доходы будущих периодов по состоянию на 31 марта 2020 составили 1.349 млн долларов США по сравнению с 1.312 млн долларов США по состоянию на 31 марта 2019 года, показав рост на 3% в годовом исчислении.

Остатки денежных средств, ценные бумаги и краткосрочные депозиты по состоянию на 31 марта 2020 года составили 3,990 млн долларов США по сравнению с 3,949 млн долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Денежный поток от операций составил 359 млн долларов США по сравнению с 379 млн долларов США в первом квартале 2019 года. Из года в год операции по валютному хеджированию приносили 20 млн долларов США, оказывая влияние на денежный поток операций и минимальное влияние на финансовые доходы. В первом квартале 2020 года были произведены избыточные платежи по операциям валютного хеджирования в размере 12 млн долларов США по сравнению с 8 млн долларов США в первом квартале 2019 года.

Программа выкупа акций. В течение первого квартала 2020 года компания выкупила около 3 млн акций общей стоимостью 325 млн долларов США.

В первом квартале 2020 года главный акцент в обновлении портфеля решений был сделан на решения для расширения архитектуры Infinity для предотвращения угроз, обеспечения масштабируемости по требованию и обеспечения единой системы безопасности.

В апреле было представлено обновление шлюзов безопасности до нового поколения Quantum Security Gateways. Новая линейка из 15 моделей шлюзов безопасности расширяет архитектуру Infinity от филиалов до центра обработки данных. Все квантовые модели предоставляют более 60 видов услуг по предотвращению угроз и обеспечению безопасности благодаря Sandblast Zero-day Protection. Мы считаем, что он обеспечивает более высокий уровень безопасности при более низкой совокупной стоимости владения, чем конкурирующие продукты. Quantum обладает высокой масштабируемостью и скоростью предотвращения угроз до 1,5 терабит/с.

Обновленная версия R80.40 позволила расширить возможности единого управления Check Point. R80 — это усовершенствованное программное обеспечение для предотвращения угроз и управления безопасностью ЦОД, облачных хранилищ, мобильных устройств, конечных точек и IoT. Последняя версия ПО R80.40 имеет более 100 новых функций, включая возможность развертывания с нулевым касанием, что позволяет настроить и запустить новые устройства безопасности в течение пяти минут. Также версия R80.40 обеспечивает облачное управление безопасностью, что делает его более эффективным и позволяет сократить время выполнения операций до 60% по сравнению с другими решениями. Это упрощает развертывание единой системы безопасности Check Point во всей инфраструктуре безопасности из веб-браузера и не требует постоянного технического обслуживания или обновления с привлечением ИТ-специалистов.

Значительное влияние на сферу кибербезопасности оказал COVID-19. В первом квартале исследователи Check Point выявили множество случаев кибератак, связанных с коронавирусом.

Check Point провел опрос среди 411 специалистов из области информационных технологий и безопасности. 71% сотрудников отмечают рост числа угроз безопасности, связанный с стремлением злоумышленников использовать переход компаний на удаленную работу.

Исследования Check Point подтверждают, что в среднем каждый день происходит более 14 000 кибератак, связанных с коронавирусом. С января 2020 года было зарегистрировано 68 000 фальшивых доменов, связанных с COVID-19.

Активность мошенников также распространилась на мобильные устройства. В перовом квартале исследователи Check Point обнаружили 16 различных вредоносных приложений, связанных с темой коронавируса, которые содержали целый ряд вредоносных программ и были нацелены на кражу конфиденциальной информации пользователей или получение мошеннических доходов.

Наконец, атаки, связанные с коронавирусом, не остановили атаки, нацеленные на страны и правительства. Мы предотвратили целенаправленную кибератаку группы APT на объект государственного сектора Монголии. Группа хакеров отправляла документы, связанные с коронавирусом, якобы от министерства иностранных дел Монголии. Эти документы вызывали интерес получателей, которые раскрывали удаленный доступ к сети, делая ее незащищенной мишенью для кражи конфиденциальной информации.

Исследователи Check Point выявили недостатки безопасности в системе Microsoft Azure, одном из ведущих поставщиков облачных вычислений в мире. Пользователи Azure потенциально могли получить контроль над всем сервером, получив доступ к бизнес-коду.

Команда Check Point установила, что хакеры могут использовать уязвимости в популярном протоколе ZigBee для доставки вымогателей или шпионских программ, компрометируя умные лампочки и их контроллеры.

В ходе исследований Check Point было обнаружено множество уязвимостей в TikTok, которые позволяли злоумышленникам управлять учетной записью пользователя: удалять, загружать и открывать доступ к видео. Более того, мошенники могли получать доступ к информации, сохраненной в учетной записи пользователя, такой как данные кредитной карты, личные адреса и электронные письма.

В феврале этого года компания Check Point была признана победителем Microsoft Security 20/20 Award в номинации «Лучший партнер года». Так, заказчики Azure отметили Check Point как лучшего поставщика решений для облачной безопасности. Данная награда не только подчеркивает лидерство Check Point в области облачной безопасности, но и доказывает способность компании к быстрому реагированию на меняющиеся условия облачной среды.

Решение Check Point SandBlast Agent получило рейтинг «АА» в тесте NSS Labs 2020 Advanced Endpoint Protection (AEP). Благодаря SandBlast было обнаружено 100% угроз HTTP и электронной почты, 100% вредоносных программ, использующих сложные методы уклонения, в 100% случаев уклонения вредоносные программы были обнаружены.

Также в первом квартале была успешно пройдена сертификации Common Criteria Certifications. Единая система управления безопасностью и шлюзовые устройства Check Point R80 получили сертификаты EAL4+ и Protection Profile Compliance для предоставления ведущих технологий управления безопасностью в 31 стране.

Совместно с партнерами Check Point была разработана расширенная глобальная партнерская программа Partner Growth Program, нацеленная на более тесное взаимодействие со всеми каналами Check Point. Программа способствует ускорению процессов и повышению гибкости при работе с заказчиками.