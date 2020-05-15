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RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Retail Innovation Tech Alliance (RITA), в составе Х5 Retail Group, «Билайн», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, подвел итоги первого этапа скаутинговой программы.

В рамках отбора стартапов было получено 395 заявок из 17 стран (Россия, Беларусь, Великобритания, Германия, Испания, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, США, Сербия, Украина, Финляндия, Эстония). Объём направленных заявок в 4 раза превысил план программы. 15 стартапов вышли в финал и приняли участие в онлайн deal flow сессии с экспертами RITA. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.

Большинство предложенных инновационных решений относится к следующим сферам: улучшение взаимоотношений с покупателем, дистанционная поддержка онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле (при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров), а также решения в области рекламных, маркетинговых и финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и автоматического дизайна интерьеров. В своих решениях стартапы-участники конкурса используют следующие технологии: AI/Machine Learning (20%), IoT/Robotics (11%), Big Data (7%), Computer vision (6%), Cloud Tech (6%), AR/VR (5%) и другие.

В программе RITA приняли участие компании c решениями разной степени зрелости: 25% находятся на стадии pre-seed, 11% - на стадии seed, 27% команд отнесли себя к стадии startup, 24% пришло от компаний на стадии роста (growth) и 7% на стадии масштабирования на международные рынки (expansion). 43% участников указали, что являются резидентами или выпускниками акселераторов, а 47% имеют первые продажи.

В финал вышли 15 команд, которые получат возможность доработать MVP, проверить работоспособность технологии, запустить пилот с партнёрами альянса RITA и реализовать свой проект для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек. Наибольшее количество баллов от компаний партнеров RITA получил стартап SWiP, технологическая платформа для расчета клиента по биометрии лица, у него появилась возможность принять участие в программе акселерации парижского retail-хаба Lafayette Plug & Play.

RITA – принципиально новый подход к поиску инноваций. Это объединение беспрецедентно для российского ритейла: усилия сразу четырех крупнейших компаний объединяются для эффективного скаутинга по всему миру. На этой площадке партнёры свободно обмениваются опытом, оценкой решений и результатами внедрений.

Список участников Deal Flow Session RITA 14 мая (в алфавитном порядке): Adnetic - платформа нативной рекламы, AXDraft - конструктор документов, BenefittY - сервис создания и доставки пользователям персональных акций и таргетированных программ лояльности, Fans Teams Brands - сервис создания шоу на стадионах с помощью телефонов зрителей, Figureit AI - поведенческая аналитика покупателей в ритейле по данным с камер безопасности, Michelle Robotics - автономный робот для инвентаризаций в магазине, Nyris - платформа визуального онлайн-поиска товаров, Picsell - AI система детекции для мерчендайзинга, Sequence Enforcement - нейронные сети для выявления и предотвращения краж в гипермаркетах, Smart Driving Element - телематические и охранные функции для парка автомобилей, SweetCard - межбанковская платформа персональных кэшбэк предложений от оффлайн ритейлеров, SWiP - Технологическая платформа для расчета клиента по биометрии лица, VR Concept - приложение для виртуального прототипирования и коллективной работы с цифровыми двойниками, WayBot Cleanbotics - уборка помещений с применением глубокой автоматизации и роботов, Yoloco - сервис поиска и анализа блогеров Инстаграм с помощью AI.



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