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Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России

Бизнес Интеграция Инфраструктура

Atos подписал локальный договор с Dell Technologies, тем самым расширив географию глобального сотрудничества компаний.

Вместе Atos и Dell помогут российскому бизнесу ускорить ИТ-трансформацию, развить цифровую рабочую среду и обеспечить успешную интеграцию новых сервисов. Сотрудничество позволит Atos представлять клиентам следующие решения Dell: ISG Storage/ISG Server, Compute & Network/CSG Commercial/CSG Consumer.

«Мы рады приветствовать российский офис Atos среди партнеров Dell Technologies, — сказал Константин Исаакян, директор департамента по работе с партнерами компании Dell Technologies в Росссии. — Развитие нашего сотрудничества позволит российским заказчикам быстрее адаптироваться к сложным внешним условиям и наращивать ИТ-компетенции для успешной цифровизации бизнес-процессов и точной настройки удаленных рабочих мест».

«Теперь у специалистов Atos в России появилась возможность предоставлять сервисы международного класса на более выгодных условиях, что, конечно, поспособствует развитию всей индустрии, — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ. — Сегодня для российского бизнеса как никогда актуально развитие цифровой рабочей среды и всех сопутствующих решений для удаленной работы. Сочетание глобальных экспертиз компаний обеспечит масштабируемую экосистему технологий, поддерживающих отечественный ИТ-рынок, особенно в отношении Digital Workplace».

Соглашение о сотрудничестве между Dell и Atos стало одним из крупнейших во всем мире для Dell EMC. Расширенное партнерство компаний включает в себя в том числе и совместные инвестиции в разработку целого спектра ИТ-решений и услуг для поддержки цифрового развития российского рынка.

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