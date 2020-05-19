«Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за I квартал 2020 года по данным консолидированной отчетности по МСФО, и о том, как пандемия COVID-19 повлияла на деятельность компании.

В соответствии с учетной политикой группы приобретение Tele2 Россия учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, возникающее от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль; для этой цели сравнительная информация пересматривается. Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 год были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г.

Пандемия коронавируса и вызванные ею ограничения оказывают серьезное влияние на жизнь людей и деятельность организаций по всему миру, в том числе на сотрудников компании и ее клиентов. «Ростелеком» — системообразующее предприятие, бесперебойная работа которого критически необходима для миллионов российских семей, государственных структур, огромного числа компаний по всей стране и для всей экономики в целом. В условиях ограничений на передвижение значительно возросла важность стабильной работы телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры и значение цифровизации для государства, бизнеса и граждан. Это возлагает на компанию дополнительную ответственность за обеспечение надежной работы сети, инфраструктуры и сервисов для обеспечения жизнедеятельности и функционирования корпоративных и частных клиентов в новых условиях.

Для непрерывной работы компании в условиях распространения коронавирусной инфекции «Ростелеком» реализовал следующие меры. В части обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей: с 16 марта 2019 года офисный персонал переведен на дистанционную работу из дома на базе заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к корпоративным ИТ-системам. С учетом значительности масштабов перехода на удаленный режим работы была оперативно проведена работа по увеличению мощности и дополнительной закупке ряда технологических решений. В настоящее время около 60 тысяч сотрудников компании работают удаленно, что не повлияло на качество обслуживания клиентов, а также качество корпоративной работы. Сотрудники обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций. Для организации дистанционной работы используются собственные программные продукты, такие как Tionix Virtual Desktop (VDI), базирующиеся в центрах обработки данных «Ростелекома».

Сотрудники, которые продолжают деятельность на объектах компании, обеспечивая бесперебойность работы оборудования и бизнес-процессов, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и средства дезинфекции; осуществляется системный мониторинг состояния здоровья сотрудников и членов их семей.

Рассматривается возможность введения режима дистанционной работы на постоянной основе после окончания пандемии для различных категорий сотрудников. Данная инициатива обеспечит более привлекательные условия труда для персонала, а также позволит сэкономить на офисных помещениях и затратах на обслуживание.

В части обеспечения устойчивости бизнеса: разработан комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы национальной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры. В рамках целевого объема инвестиционной программы перераспределены средства с ряда менее приоритетных задач на проекты по увеличению мощности сетевой и ИТ-инфраструктуры с учетом возросших нагрузок из-за режима самоизоляции. Таким образом, после нормализации ситуации, будет сформирован задел по емкости под рост клиентской базы и увеличение объемов трафика; внутри компании ускорена реализация мероприятий по цифровой трансформации, включая полномасштабный переход на электронную цифровую подпись и безбумажный документооборот; сформированы несколько сценариев развития ситуации в экономике с учетом экономической активности предприятий, населения и госструктур, а также разработана программа действий для каждого из сценариев. Компания ожидает снижения экономической активности по ряду направлений, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса, комплементарных сервисов для населения, отдельных направлений на уровне региональных учреждений и органов власти, что может сказаться на замедлении темпов роста бизнеса «Ростелекома». В то же время менеджмент отмечает значительный рост востребованности цифровых сервисов и запросов на цифровизацию инфраструктуры крупных компаний, а также на внедрение цифровых решений для дистанционной работы, предоставления образовательных и других онлайн-сервисов, что открывает дополнительные возможности и точки роста для «Ростелекома».

Сценарии моделирования развития кризисных явлений позволяют избежать сокращения персонала или перевода сотрудников на неполный рабочий день. Это возможно за счет оптимизации других направлений операционных затрат, а также переноса запуска части некритичных инвестиционных проектов на будущие периоды.

В сложившейся ситуации менеджмент фокусируется на обеспечении условий и результатов деятельности компании для сохранения приемлемого уровня долговой нагрузки и возможности исполнения действующей дивидендной политики.

Компания планирует представить прогноз основных показателей на 2020 год с учетом обновленного периметра консолидации в последующие отчетные периоды, так как на текущий момент существует значительная неопределенность по длительности режима самоизоляции, масштабу поддержки пострадавших отраслей и населения, а также ситуации с макроэкономическими показателями.

В части работы с клиентами: «Ростелеком» адаптировал свои продуктовые предложения в период пандемии, закрепив статус надежного партнера в предоставлении цифровых решений для всех категорий клиентов. Для малого и среднего бизнеса: приостановлена блокировка услуг при нулевом балансе до 30 дней; добавлено 100 дополнительных минут мобильной связи и 10 ГБ интернета действующим клиентам; для новых клиентов введен бесплатный 60-дневный тестовый период использования мобильной связи и виртуальной телефонии; подготовлен специальный пакет услуг по организации удаленной работы для крупных клиентов, включающий доступ к публичным и корпоративным ресурсам на основе ШПД, VPN и виртуального центра обработки данных (ЦОД); стабильную связь на основе «Виртуальной АТС», услуг «8 800» и мобильной связи, а также сервисы удаленного контроля и информационной безопасности; разработан новый продукт по дистанционному контролю за температурой сотрудников на основе тепловизоров, включающий оборудование, программное обеспечение и возможности интеграции со всеми необходимыми корпоративными системами заказчика. Сервисом уже воспользовался ряд компаний, в том числе «АЛРОСА»; разработан новый продукт «Выделенный виртуальный конференц-зал», в рамках которого компания разворачивает виртуальный сервер с необходимым программным обеспечением на собственных ресурсах под конкретного заказчика; более чем в два раза расширены необходимые емкости услуг для проведения аудиоконференций и видеоконференций; открыт доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России. Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие»; силами «Ростелекома» организована работа федерального контакт-центра по вопросам поддержки населения в условиях пандемии COVID-19 в рамках проекта стопкоронавирус.рф; в цифровом видеосервисе Wink открыт бесплатный доступ к пяти лучшим телеканалам о культуре и искусстве, а также большой коллекции — более 5 000 наименований отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента; для пользователей домашнего интернета повышена максимальная скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы и онлайн-обучения.

В отношении своих мобильных абонентов компания Tele2 Россия: обнулила звонки на горячие линии и доступ к порталу стопкоронавирус.рф; сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов; начислит гигабайты тем, кто временно вынужден находиться дома.

Рост выручки составил 10% год к году. Рост мобильного бизнеса составил 16% год к году. Рост цифровых сервисов составил 63% год к году. OIBDA выросла на 12%. FCF улучшился более чем в два раза.

Выручка по сравнению с I кварталом 2019 года выросла на 10% до 121,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 12% до 47,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Чистая прибыль выросла на 1 % до 7,7 млрд руб. Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. FCF улучшился более чем в два раза до (5,9) млрд руб. Чистый долг увеличился на 18% с начала года и составил 392,8 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Консолидированные результаты группы “Ростелеком” отражают первые итоги работы с учетом деятельности Tele2 Россия. Совместными усилиями в первом квартале нам удалось нарастить выручку и OIBDA на 10% и 12% соответственно. Обеспечили прирост чистой прибыли, а также более чем в два раза улучшили показатель свободного денежного потока. Таким образом, уже сейчас начинает реализовываться основная цель консолидации 100% долей Tele2 Россия — создание крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов, способного существенно улучшить консолидированные финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и других высокотехнологичных услуг, и сервисов. Менеджмент “Ростелекома” высоко оценивает вклад в общий результат самого быстрорастущего мобильного оператора в мире и видит большие перспективы успешного развития в будущем. Несмотря на сильные результаты первых месяцев совместной работы, мы, как и подавляющее большинство компаний по всему миру, в конце первого квартала столкнулись с беспрецедентными вызовами, связанными с пандемией. Для нас, современной высокотехнологичной компании, которая прошла огромный путь цифровой трансформации, не составило большого труда перейти в режим работы онлайн. При этом мы задействовали значительные ресурсы для обеспечения безопасной работы тех сотрудников, которые на местах поддерживают бесперебойную работу нашей сетевой инфраструктуры, подключают жизненно важные объекты и абонентов, как никогда нуждающихся в услугах связи. Главная задача компании заключалась в том, чтобы помочь нашим клиентам адаптироваться к изменившейся реальности, предоставить им удобные цифровые решения для максимально быстрой перестройки жизни людей, работы государственных структур и коммерческих компаний в онлайн-режиме. Мы максимально оперативно подстроились под потребности клиентов, предложив им пакеты услуг и новые сервисы, отвечающие вызовам нового времени. Сегодня человечество переживает, возможно, один из самых трудных периодов в новейшей истории, и он будет сопряжен с длительным периодом восстановления. Все вместе мы обязательно пройдем этот сложный путь. Как провайдер цифровых решений мы постараемся сделать это время для своих клиентов менее болезненным, смягчим удар, поможем раскрыть свой переформатированный потенциал в новых реалиях рынка и вместе выйдем из кризиса более сильными, повысив свою эффективность и устойчивость. Кризис — это время больших перемен и широких возможностей. Менеджмент “Ростелекома” видит перспективы для дальнейшего долгосрочного роста бизнеса компании. Изменения уклада жизни и ведения бизнеса, связанные с необходимостью быстрого и массового перехода людей к общению в режиме онлайн и автономной удаленной работой, будут способствовать усилению роли телекоммуникационных и ИТ-компаний в экономике. Ускорится развитие технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных, которые способны обеспечить достаточную пропускную способность и стабильность в условиях лавинообразного роста трафика, а главное — смогут предоставить широкий спектр востребованных цифровых сервисов населению, бизнесу и государству».

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко отметил: «Мы начали год с хороших результатов, которые поддерживались расширением цифрового сегмента и успехами развития мобильного бизнеса Tele2 Россия. Начало весны стало для нас временем серьезных испытаний и активной работы, связанной с поддержкой наших клиентов в период перенастройки их повседневной жизни и бизнес-процессов в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, “Ростелеком” предложил бизнесу специальный пакет услуг — проверенные и эффективные решения, которые позволяют сохранить непрерывность бизнес-процессов в новых условиях. Для организации удаленного доступа к информационным ресурсам “Ростелеком” предлагает корпоративным клиентам сервисы высокоскоростной передачи данных, организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, услуги виртуального ЦОД, а также защиту от DDoS-атак. Мы видим хороший отклик на внедрение уникальных интеллектуальных систем бесконтактного мониторинга температуры тела с использованием тепловизоров. Полагаем, что этот сервис будет востребован и после завершения пандемии. Мы также позаботились о наших розничных клиентах — гражданах, которые переживают сегодняшний кризис в условиях самоизоляции и для которых, как никогда ранее, важны высокая надежность интернета, мобильной и фиксированной связи, возможности удобного онлайн-обучения, саморазвития и удаленного получения государственных и других жизненно важных услуг. На период пандемии “Ростелеком” как социально ответственная компания открыл бесплатный доступ к большой библиотеке контента, максимально увеличил скорости соединения и предоставил возможность отсроченного платежа. Компания делает все возможное, чтобы с помощью своих цифровых решений помочь гражданам, бизнесу и государству максимально облегчить сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Мы видим, как режим самоизоляции вынуждает людей более активно переводить свою повседневную жизнь, а бизнес — работу компаний, в цифровой формат. “Ростелеком” как проводник таких решений, безусловно, готов быть рядом и после завершения пандемии, чтобы обеспечить удобную, эффективную и бесперебойную работу в онлайн-режиме в тех сферах и когда это необходимо нашим клиентам».

Старший вице-президент — финансовый директор Сергей Анохин сказал: «Первые месяцы работы обеспечили высокий финансовый результат и хороший задел на весь текущий год. Вместе с тем в связи с пандемией COVID-19 компания разработала несколько сценариев развития ситуации в экономике, экономической активности предприятий, населения и госучреждений. Также была принята программа действий для каждого из этих сценариев. В целом мы ожидаем снижения экономической активности по ряду направлений, что может сказаться на замедлении темпов роста бизнеса “Ростелекома”. В то же время мы видим значительный рост востребованности цифровых сервисов и запросов на цифровизацию инфраструктуры крупных компаний, а также на внедрение цифровых решений для дистанционной работы и учебы как со стороны компаний, так и государства — это открывает дополнительные возможности и точки роста для “Ростелекома”. На текущий момент остается много неопределенности по длительности режима самоизоляции, масштабу поддержки пострадавших отраслей и населения, а также ситуации с макроэкономическими показателями. Учитывая эти факторы, компания планирует предоставить актуализированный прогноз на 2020 год c учетом обновленного периметра консолидации в следующих отчетных периодах. На оперативном уровне для обеспечения непрерывности деятельности и финансовой стабильности компании был реализован ряд мер по переводу взаимодействия с финансовыми партнерами в цифровой формат, что позволило в прежнем режиме и в соответствии с планами компании осуществлять сделки по привлечению средств, заключать лизинговые сделки и пользоваться всем спектром финансовых инструментов. Отчетные и аналитические системы мониторинга и прогнозирования ликвидности, управления складскими запасами и цепочками поставок, финансового результата по направлениям деятельности были адаптированы под текущие вызовы и задачи. Данные меры вместе с расширением масштабов применения электронного документооборота и цифровой подписи как внутри компании, так и во взаимодействии с клиентами, контрагентами и партнерами позволили «Ростелекому» бесшовно перейти в новый режим работы, не теряя в скорости и масштабах развития бизнеса».

Количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств в I квартале 2020 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,2 млн человек. Показатель ARPU составил 397 руб.

Количество абонентов доступа в интернет и VPN в сегменте корпоративных пользователей выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,1 млн человек. Показатель ARPU вырос на 3% до 3 368 руб. Количество абонентов платного ТВ выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,5 млн человек со средним ARPU 257 рублей по частным пользователям, который увеличился на 3%; из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 6% до 5,7 млн подписчиков, показатель ARPU для частных пользователей составил 319 руб.

Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 36,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, при этом рост дата трафика в мобильных сетях достиг почти 70%; показатель оттока сотовых абонентов снизился на 0,7 п.п. до 8,6%. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 10% до 15,3 млн.

Ростелеком» продолжил расширять и совершенствовать продуктовое предложение: введена новая линейка тарифов и пакетных предложений, включающих услуги интернета, интерактивного телевидения и мобильной связи; для подписчиков цифровой платформы впечатлений Wink запущены новые пакеты телеканалов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум» и подписка на видео «Суперхиты»; в рамках развития тарифного плана «Игровой» обновлен состав опции MY.GAMES от Mail.ru, а также запущена акция с World of Warships — абонентам тарифа с активированной опцией «Игры Wargaming» начисляется больше игровых бонусов; в рамках развития экосистемы «Умный дом»: в приложении «Умный дом» добавлена поддержка функции автоматического определения, захвата и автослежения за движущимися объектами в кадре камеры. Использовать функцию можно с любой поворотной камерой умного дома «Ростелекома». Для камер с динамиком реализована функция «сирена»; за первые три месяца 2020 года продано на 87% больше камер услуги домашнего видеонаблюдения с облачным хранением записей (51 тыс.); запущен новый сервис «Умная система контроля и управления доступом». Новый функционал позволяет управляющим организациям создавать учетную запись жильца, «поселить» его в квартире, а также выполнить привязку и активацию ключа (RFID-меток); запущен новый сервис «Умные приборы учета», который позволяет получать и отображать информацию по общедомовым и индивидуальным приборам учета.

«Ростелеком» продолжает расширять цифровой сегмент: число активных пользователей цифровой платформы впечатлений Wink превысило 1 млн подписчиков; доходы от экосистемы «Умный дом» выросли на 87%; доходы по направлению ЦОД выросли на 92%; рост доходов от ШПД по оптике в розничном сегменте составил 7%; продажи услуги «Антивирусы» выросли на 27%; в рамках развития сервисов кибербезопасности: доходы выросли в 5 раз, в том числе за счет активного развития региональных продаж; обновились сервис по защите клиентов от DDoS-атак, анализатор защищенности исходного кода Solar appScreener, IGA-платформа Solar inRights, шлюз веб-безопасности Solar webProxy; заключен крупнейший на рынке информационной безопасности международный контракт на поставку решения Solar appScreener «Сингапурским авиалиниям»; в рамках развития облачных сервисов для корпоративных клиентов: продажи сервисов «Виртуальная АТС» выросли на 46%; по услуге «Виртуальный ЦОД»: трехкратный рост доходов; развернута инфраструктура для предоставления из облака продукта видео-конференц-связи TrueConf; запущена услуга «Виртуальный ЦОД Базовый» для клиентов с базовыми требованиями к функционалу и SLA; запущен сегмент виртуального ЦОД на базе российской облачной платформы «Тионикс»; запущен продукт TIONIX Virtual Security со встроенным средствами защиты от несанкционированного доступа для обеспечения безопасности персональных данных в облаке; реализована опция объединения инфраструктуры заказчиков на разных физических площадках в единую сеть для повышения надежности и доступности ИТ-систем в облаке; подписаны контракты на перевод информационных систем Минтруда России, Минюста России, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС России, Росархива, Фонда социального страхования в государственную единую облачную платформу; запущены новые площадки размещения облачной платформы в Москве и Екатеринбурге; теперь клиенты «Ростелекома» могут заказать размещение виртуальных ресурсов на семи площадках: четыре в Москве, по одной в Новосибирске, Адлере и Екатеринбурге.

«Ростелеком» упрочил свое лидерство на рынке коммерческих центров обработки данных, став его крупнейшим игроком: по данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting, после присоединения компании «ДатаЛайн» доля «Ростелекома» достигла 26% по количеству введенных стоек; с учетом приобретения компании «ДатаЛайн» общее количество стоек выросло до 11,5 тыс.; «Ростелеком» заключил и перезаключил ряд крупных контрактов, в том числе с «Яндексом», Промсвязьбанком, Газпромбанком, Роскосмосом, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, Главным радиочастотным центром, Федеральным казначейством, Генеральной прокуратурой, Пенсионным фондом РФ и другими организациями; По данным исследования консалтингового агентства J’son & Partners Consulting, «Ростелеком» — игрок №1 по количеству клиентов платного ТВ в сегменте B2B; По данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «Ростелеком» — игрок №1 на рынке облачного видеонаблюдения; По данным исследования ТМТ Консалтинг, «Ростелеком» — игрок №1 по абонентской базе на рынке виртуальной телефонии.

По данным исследования ТМТ Консалтинг, «Ростелеком» — №1 на рынке сервисов «8 800». По данным исследования ТМТ Консалтинг, «Ростелеком» — игрок №1 по выручке на рынке ШПД для юридических лиц. Выручка «Ростелекома» по проекту О2О выросла на 40%. Транзитная магистраль Европа — Азия дозагружена контрактами на 200 Гбит/с.

Дочерняя компания «Ростелекома» — сотовый оператор Tele2 Россия продолжает динамично развивать бизнес, гарантируя высокое качество услуг и клиентского сервиса; главными достижениями оператора в отчетном периоде стали: запуск облачных игр на 5G с NVIDIA; разработка антифрод-платформы для борьбы с подменными номерами; удвоение числа пользователей мобильного приложения «Мой Tele2»; признание самым быстрорастущим оператором в мире.

«Ростелеком» консолидировал 100% долей Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов; «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению компании «ДатаЛайн» — второго после группы «Ростелеком» игрока на рынке ЦОД; «Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ; ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными; «Ростелеком» разместил выпуски облигационных займов: трехлетние биржевые облигации на 10 млрд рублей со ставкой купона 6,75% годовых; трехлетние биржевые облигации на 15 млрд рублей со ставкой купона 6,25% годовых; семилетние биржевые облигации на 15 млрд рублей со ставкой купона 6,65% годовых; «Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2020 года.

Выручка в I квартале 2020 года увеличилась на 10% по сравнению с I кварталом 2019 года и составила 121,6 млрд руб. Рост выручки обеспечен влиянием следующих факторов: 16% рост доходов от услуг мобильной связи, связанный, главным образом, с ростом потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов; 63% рост доходов от цифровых сервисов, связанный, главным образом, с ростом продаж сервисов информационной безопасности, развитием проектов «Умный город», сервисов электронного правительства, продвижением облачных услуг и услуг дата-центров; 34% рост доходов от VPN-сервисов, обусловленный ростом спроса со стороны государственных и корпоративных заказчиков; 5% рост выручки от услуг фиксированного интернета за счет роста базы и увеличения ARPU в сегменте корпоративных и государственных заказчиков.

В I квартале 2020 года операционные расходы увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 102,7 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы: 13% рост (на 3,6 млрд руб.) расходов на персонал, в том числе в связи с наращиванием доли персонала с компетенциями в цифровых бизнесах компании; 13% рост (на 3,2 млрд руб.) амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, в том числе из-за роста амортизационных отчислений по новым объектам основных средств, нематериальных активов и прав аренды; 16% рост (на 2,5 млрд руб.) прочих операционных расходов, в том числе обусловленный реализацией проектов В2В и B2G, включая «Умный город», увеличением агентского вознаграждения по финансовым сервисам мобильной коммерции, пересчетом бонусов за качество; 25% рост (на 1,1 млрд руб.) прочих операционных доходов, в том числе в связи с ростом услуг, оказываемых в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

Операционная прибыль в I квартале 2020 года увеличилась на 13% до 18,9 млрд руб. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Показатель OIBDA в I квартале 2020 года увеличился на 12% до 47,1 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост выручки, а также перечисленные выше факторы изменения операционных расходов. Рентабельность по OIBDA в I квартале 2020 года выросла на 0,7 п. п. до 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль до налогообложения в I квартале 2020 года выросла на 6% и составила 10,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди факторов, которые повлияли на динамику прибыли до налогообложения в I квартале 2020 года, можно выделить следующие: более высокий уровень операционной прибыли; более высокий уровень прибыли от высвобождения основных средств в связи с реализацией ряда объектов недвижимости; наличие отрицательных курсовых разниц в 2020 году в связи с ослаблением курса национальной валюты.

Налог на прибыль в I квартале 2020 году составил 2,3 млрд руб. против 1,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в I квартале 2020 года выросла на 1% до 7,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый операционный денежный поток по итогам I квартала 2020 года вырос на 14% до 17,0 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение чистого операционного денежного потока в I квартале 2020 года обусловлено в основном ростом операционной прибыли до вычета амортизации. По итогам I квартала 2020 года денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы без учета госпрограмм снизился на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки). Свободный денежный поток за I квартал 2020 года улучшился более чем в два раза до (5,9) млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий долг группы компаний на 30 марта 2020 года увеличился на 19% по сравнению с началом года, составив 429,7 млрд руб., в том числе в связи с привлечением финансирования на консолидацию 100% долей Tele2 Россия. 100% общего долга группы компаний на 30 марта 2020 года составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 марта 2020 года составил 392,8 млрд руб., увеличившись на 18% к началу года. Отношение чистого долга к показателю OIBDA за последние 12 месяцев составило 2,2х на 30 марта 2020 года.