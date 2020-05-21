Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции

Сбербанк совместно с проектом информационной и психологической поддержки Family Tree организовал онлайн-марафон «Антикризисная психологическая аптечка» для клиентов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из режима самоизоляции, и расскажут об инструментах самоподдержки в трудных ситуациях.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка сказал: «Мы хотим поддержать клиентов в трудный, но многообещающий период возвращения из самоизоляции к прежнему образу жизни, который для многих может быть непростым. В марафоне примут участие известный психолог Людмила Петрановская и другие эксперты Family Tree, которые помогут клиентам быстрее адаптироваться к новым условиям. Сегодня мы предложили поддерживающие мероприятия для клиентов накопительного и инвестиционного страхования жизни, в дальнейшем мы планируем продолжить подобные мероприятия для владельцев других продуктов блока "Управление благосостоянием" Сбербанка».

Прослушать онлайн-вебинары смогут владельцы программ ИСЖ и НСЖ, которым были разосланы SMS-приглашения. Клиенты, не получившие SMS, могут обратиться за предоставлением доступа к онлайн-марафону к своему клиентскому менеджеру. Через 2–3 дня после онлайн-лекций клиенты получат доступ к материалам в записи.

Поддерживающий онлайн-марафон проводится, чтобы помочь клиентам разобраться с возможными страхами и справиться с ними перед выходом на работу или учебу после самоизоляции с помощью практик психологической самоподдержки.

Проект Family Tree создан в 2017 г., его задача — информационная и психологическая помощь семьям, столкнувшимся со сложностями в воспитании детей и семейных отношениях, а также с иными непростыми ситуациями. Среди экспертов проекта — ведущие психологи, физиологи и педагоги. Услугами компании сегодня пользуются более 230 тыс. семей.