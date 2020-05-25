«Билайн» объявил о новых назначениях

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявил о новых назначениях в компании.

Игорь Бардинцев назначен на должность вице-президента нового подразделения – блока по работе с данными, который находится в прямом подчинении генерального директора. В зоне ответственности Бардинцева будет унификация методологии измерения показателей на всех уровнях компании, обеспечение качества данных, управление данными, бизнес-анализ и другие функции. Ранее Бардинцев занимал позицию директора по развитию цифровых технологий компании «Северсталь». Назначение вступило в силу с 15 мая 2020 г.

Александр Панков назначен вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти. В зону ответственности Панкова вошла работа с государственными органами, а также вопросы лицензионной деятельности и обеспечение компании радиочастотным ресурсом. Ранее Панков занимал пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Назначение вступило в силу с 18 мая 2020 г. Панков вошел в команду исполнительного вице-президента по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Виктора Бирюкова. Михаил Якушев, возглавлявший блок ранее, принял решение покинуть компанию.

Александр Иллис назначен административным директором. В функциональные обязанности Иллиса входят организация работы офисов и переговоры с арендодателями, а также развитие рабочего пространства, ориентированного на комфорт и удобство сотрудников. Назначение вступило в силу с 12 мая 2020 г. Иллис вошел в команду исполнительного вице-президента по работе с персоналом, организационному развитию и поддержке Ольги Филатовой.