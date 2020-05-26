Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Сбербанк запустил бесплатный онлайн-курс для школьников по машинному обучению

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Стартовал бесплатный онлайн-курс по машинному обучению (machine learning, ML) для школьников 8–11-х классов. Его разработала Академия искусственного интеллекта для школьников — совместный проект Сбербанка и благотворительного фонда «Вклад в будущее». Курс прошел экспертизу Министерства просвещения России и рекомендован образовательным учреждениям для обучения школьников в рамках внеурочной деятельности.

В создании курса принимали участие практикующие специалисты по большим данным (data scientists) и лидеры рынка онлайн-обучения по этому направлению. Это один из немногих в России курсов по ML, адаптированных для школьников.

Двух-четырех часов занятий в неделю будет достаточно, чтобы за шесть месяцев с нуля освоить теорию и практику машинного обучения. Школьники научатся программировать на Python и пользоваться встроенными библиотеками для ML и анализа данных, находить закономерности в данных и визуализировать результаты анализа, самостоятельно строить алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач. Часть заданий можно выполнять прямо на сайте, так как курс содержит уже встроенные тренажеры. Другие задания предполагают переход в среду программирования на компьютере. В конце курса каждый сможет применить полученные знания в финальном проекте — построении собственной рекомендательной системы фильмов. Окончившие курс смогут начать участвовать в серьезных соревнованиях по ML.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка сказал: «Машинное обучение — одна из самых быстроразвивающихся сфер на стыке компьютерных наук и статистики. Его методы используются в науке, технике, медицине, ритейле, рекламе, генерации мультимедиа и в других областях. Полученные в результате онлайн-курса навыки машинного обучения откроют перед российской молодежью большие перспективы. Мы настоятельно советуем самим школьникам и их родителям не упускать эту возможность».

Петр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», сказал: «В этом году эксперты Академии искусственного интеллекта для школьников приняли участие в разработке задач олимпиады Кружкового движения НТИ по направлению "искусственный интеллект", а благотворительный фонд "Вклад в будущее" предоставил участникам пяти лучших команд сертификаты на образование на общую сумму 2,6 млн руб. Кроме того, участников, которые справились с задачей по ML лучше других, пригласили на стажировку в экосистему Сбербанка».

Академия искусственного интеллекта — флагманский проект программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», реализуемый при поддержке Сбербанка. На сайте академии, помимо онлайн-курса по ML, также доступны вводные уроки по искусственному интеллекту, адаптированные как для использования на уроках, так и для самостоятельного прохождения. Кроме того, на Школьную цифровую платформу, где с марта в дистанционном формате проходили обучение школьники из 23 регионов России, загружен модуль по программированию на Python, вводный модуль по ИИ и модуль по анализу данных для 7–8-х классов, разработанные экспертами академии.



Другие материалы рубрики

Арестована постсоветский министр связи

Россиянам поменяют бумажный паспорт на мобильное приложение. Эксперимент пройдет в Москве

Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники

Путин разрешил в России выборы через интернет

Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся

МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Показать еще

Наука

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках