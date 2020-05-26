Сбербанк запустил бесплатный онлайн-курс для школьников по машинному обучению

Стартовал бесплатный онлайн-курс по машинному обучению (machine learning, ML) для школьников 8–11-х классов. Его разработала Академия искусственного интеллекта для школьников — совместный проект Сбербанка и благотворительного фонда «Вклад в будущее». Курс прошел экспертизу Министерства просвещения России и рекомендован образовательным учреждениям для обучения школьников в рамках внеурочной деятельности.

В создании курса принимали участие практикующие специалисты по большим данным (data scientists) и лидеры рынка онлайн-обучения по этому направлению. Это один из немногих в России курсов по ML, адаптированных для школьников.

Двух-четырех часов занятий в неделю будет достаточно, чтобы за шесть месяцев с нуля освоить теорию и практику машинного обучения. Школьники научатся программировать на Python и пользоваться встроенными библиотеками для ML и анализа данных, находить закономерности в данных и визуализировать результаты анализа, самостоятельно строить алгоритмы машинного обучения для решения прикладных задач. Часть заданий можно выполнять прямо на сайте, так как курс содержит уже встроенные тренажеры. Другие задания предполагают переход в среду программирования на компьютере. В конце курса каждый сможет применить полученные знания в финальном проекте — построении собственной рекомендательной системы фильмов. Окончившие курс смогут начать участвовать в серьезных соревнованиях по ML.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка сказал: «Машинное обучение — одна из самых быстроразвивающихся сфер на стыке компьютерных наук и статистики. Его методы используются в науке, технике, медицине, ритейле, рекламе, генерации мультимедиа и в других областях. Полученные в результате онлайн-курса навыки машинного обучения откроют перед российской молодежью большие перспективы. Мы настоятельно советуем самим школьникам и их родителям не упускать эту возможность».

Петр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», сказал: «В этом году эксперты Академии искусственного интеллекта для школьников приняли участие в разработке задач олимпиады Кружкового движения НТИ по направлению "искусственный интеллект", а благотворительный фонд "Вклад в будущее" предоставил участникам пяти лучших команд сертификаты на образование на общую сумму 2,6 млн руб. Кроме того, участников, которые справились с задачей по ML лучше других, пригласили на стажировку в экосистему Сбербанка».

Академия искусственного интеллекта — флагманский проект программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», реализуемый при поддержке Сбербанка. На сайте академии, помимо онлайн-курса по ML, также доступны вводные уроки по искусственному интеллекту, адаптированные как для использования на уроках, так и для самостоятельного прохождения. Кроме того, на Школьную цифровую платформу, где с марта в дистанционном формате проходили обучение школьники из 23 регионов России, загружен модуль по программированию на Python, вводный модуль по ИИ и модуль по анализу данных для 7–8-х классов, разработанные экспертами академии.