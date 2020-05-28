Сервисная выручка «Мегафона» в первом квартале 2020 года достигла 73,4 мрлд рублей

«Мегафон», российский оператор мобильной связи, объявил финансовые результаты I квартала 2020 г.

Рост сервисной выручки

Сервисная выручка оператора в I квартале увеличилась на 0,9% до 73,4 млрд руб. Выручка растет и в мобильном, и в фиксированном сегменте. Выручка от услуг мобильной передачи данных увеличилась на 9,9% в ответ на актуальные предложения тарифной линейки, маркетинговые акции и партнерские программы, направленные на рост потребления передачи данных.

Число пользователей передачи данных превысило 34 млн

Количество пользователей передачи данных в России увеличилось на 3% до 34,8 млн человек. Пользователи передачи данных составляют 46,3% общей базы абонентов в России, что подтверждает актуальность стратегии, ориентированной на цифрового абонента. Число зарегистрированных 4G-устройств в сети «Мегафона» увеличилось в первом квартале на 20% до 35 млн.

«Мегафон» продолжает инвестировать в развитие сети

Операционный CAPEX в I квартале увеличился на 44,4% до 11,5 млрд рублей. Компания активно развивает сеть и увеличила темпы строительства базовых станций на 14%, а в современном стандарте 4G/LTE – на 35%. Всего за первый квартал введено в эксплуатацию около 3,5 тыс. новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Влияние пандемии на бизнес компании

В I квартале бизнес ощутил первые негативные воздействия, связанные с пандемией: снижение выручки от роуминга в результате закрытия границ, ухудшение ситуации в розничном бизнесе – закрытие салонов связи по решению властей в ряде регионов и сокращение числа посетителей в работающих салонах на 23%.

На финансовые показатели также оказывает давление неблагоприятная курсовая разница, которая влечет за собой рост стоимости импортного оборудования, в то время как операторы активно расширяют сети в условиях повышенной нагрузки.