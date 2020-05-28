«Связной» зафиксировал рост спроса на портативные колонки

«Связной» подвел итоги развития российского рынка портативных колонок по итогам I квартала 2020 г. По данным ритейлера, c января по март в России продано 810 тыс. устройств на общую сумму 2,7 млрд руб., что больше в сравнении с прошлым годом на 11% в натуральном выражении и 20% в денежном. Основным драйвером роста стали новогодние и гендерные праздники.

Наибольшим спросом у россиян пользовалась продукция JBL — доля американского бренда составила 38% в штуках. На втором месте с долей 14,2% в штуках — бренд Sven, далее расположились портативные колонки Sony c долей рынка 5,9%.

«Портативные колонки практически полностью заменили громоздкие музыкальные центры. Не уступая в качестве звука, они стоят в несколько раз дешевле и легко помещаются в багаж или сумку. Средняя цена на такие устройства в I квартале составила 3,3 тыс. руб., что делает их хорошим подарок в соотношении цена и качество», — сказал вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании «Связной» Михаил Догадин.