Coursera открыла свободный доступ для студентов колледжей и университетов

С 1 июня студенты колледжей и университетов всего мира могут учиться на Coursera и получать сертификаты бесплатно. Зарегистрироваться и получить бесплатный доступ могут действующие студенты и выпускники этого года с подтвержденными адресами электронной почтой на доменах учебных заведений. Для них стали доступны более 3 800 курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации. Бесплатная запись открыта до 31 июля. С момента регистрации у студентов будет время до 30 сентября 2020 года, чтобы пройти выбранные программы.

Шраван Голи, директор по продукту Coursera, сказал: «Почти 70% учащихся по всему миру пострадали из-за закрытия кампусов и приостановки очного обучения из-за пандемии коронавируса. В их числе сотни миллионов студентов колледжей и университетов разных стран. Никто не знает, когда они смогут вернуться к полноценному очному обучению. Кроме того, в связи с отменой в этом году большинства летних стажировок студенты обеспокоены тем, как такой продолжительный перерыв в учебе отразится на их возможности начать успешную карьеру. Обучение должно продолжаться, даже если кампусы закрыты. В это трудное время более миллиона студентов вузов уже начали использовать Coursera, и нас вдохновляет та роль, которую мы можем сыграть в смягчении последствий пандемии».

В течение периода свободного доступа студенты смогут получать дипломы лучших университетов мира, включая Мичиганский университет, Йельский университет и Университет Дьюка, а профессиональные программы сертификации от таких компаний, как Google и SAS, помогут им овладеть необходимыми навыками и подготовиться к реальной работе.

В инициативе приняли участие и российские партнеры Coursera, студенты смогут изучить большинство популярных курсов среди русских пользователей. Например, «Основы программирования на Python» и «Экономика для неэкономистов (Economics for non-economists)» от Высшей школы экономики, «Предприми себя!» от Московского физико-технического института, «Основы фотографии» от Новосибирского государственного университета и «Основы поиска дела жизни. Часть 1. Как перестать откладывать дела на потом?» от Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

После 30 сентября у студентов сохранится бесплатный доступ к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами: практикориентированному обучению. В числе таких проектов, например, анализ данных с использованием Plotly и Python, разработка приложений на Java в Android Studio, маркетинг в социальных сетях с помощью Canva. Интерактивный формат обучения позволяет под четким руководством эксперта осваивать новые навыки менее чем за два часа.