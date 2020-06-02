SAS запускает в России сервис по управлению нефинансовыми рисками

SAS запускает в России новую услугу «Управление нефинансовыми рисками». Он, как считают в компании, позволит бизнесу любого размера и независимо от отраслевой принадлежности повысить устойчивость к нефинансовым угрозам и развить внутреннюю экспертизу.

Нефинансовому риску подвержены компании любого профиля, что подтверждает в том числе текущая ситуация на мировых рынках, когда из-за пандемии многие отрасли демонстрируют спад и предприятия разоряются. Такие задачи, как обеспечение непрерывности деятельности, устойчивости к внешним угрозам, выявление факторов риска и уязвимостей, оперативная выработка решений и выстраивание защиты, приобретают все большую актуальность и остроту.

Управление нефинансовыми рисками дает организациям прямую финансовую выгоду как с точки зрения клиентского опыта, так и с точки зрения снижения операционных потерь, экономии капитала и повышения эффективности процессов, а выстраивание процессов позволяет соблюдать регуляторные требования. При этом нужно помнить, что управление нефинансовыми рисками является относительно новой областью, а это значит, что решать эту задачу приходится в условиях нехватки кадров. И этот барьер компания SAS готова помочь устранить.

Услуга SAS «Управление нефинансовыми рисками» позволяет выстроить в организации целостный процесс управления нефинансовыми рисками: от создания методологии и процессов управления до внедрения систем автоматизации и последующего сопровождения. Это достигается за счет сочетания многолетней экспертизы, практического российского и зарубежного опыта проектов, знаний и передовых технологий. У экспертов SAS есть понимание, какие подходы работают, а какие являются лишь теорией, чему нужно уделить больше внимания и как оптимально распределять задачи и ресурсы и, что очень важно, как измерить и оценить результаты работы в сфере управления нефинансовыми рисками.

Исходя из потребностей заказчика и нужного ему результата, экспертами SAS может быть реализовано как решение «под ключ», так и отдельная, наиболее приоритетная часть процесса. Функция управления нефинансовыми рисками может быть построена «с чистого листа» от начала и до конца, либо же усилена с учетом лучших практик и актуальных регуляторных требований. В рамках услуги доступны обучение сотрудников заказчика, создание систем отчетности и мониторинга, разработка регламентов и внутренних нормативных документов, и, что дает большой эффект – помощь в выстраивании риск-культуры в компании.

Для SAS важно не просто выстроить рабочие процессы заказчика, а также поделиться экспертизой и сделать клиента самостоятельным в вопросах управления нефинансовыми рисками. По итогам такой совместной работы компании смогут сами на постоянной основе выявлять факторы риска и потенциальные угрозы, понимать свои уязвимости и вырабатывать превентивные меры.

«Еще в 2017 г. председатель Банка России отметила, что в ближайшем будущем значительный объем рисков будет иметь не финансовую, а технологическую природу, и мы должны быть готовы к этим рискам. Факторы нефинансового риска – это все то, что ставит под угрозу саму деятельность организации и достижение целей. Это и внутренняя среда, и события, возникающие вне компании и не зависящие от нее. Но в каждом случае можно выстроить защиту, продумать варианты решения проблем и снижения потерь. SAS обеспечивает эту готовность, предлагая свои знания и инструменты. По факту, мы даем не рекомендации, а рабочие руки, опыт и знания. Это совместный проект с заказчиком, где либо создается новый подход к работе с риском и все процессы, либо уже существующая практика не ломается, а донастраивается с учетом новых вводных и новых требований, ожиданий менеджмента, акционеров компании и регуляторов», – сказала Екатерина Юсупова, директор департамента бизнес-консалтинга компании «SAS Россия/СНГ».