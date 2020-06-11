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Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 сообщила, что международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании «Т2 РТК Холдинг» до «ВВВ-» со стабильным прогнозом. Эксперты отмечают опережающие темпы роста оператора, перспективы в освоении новых рынков и развитии технологии 5G.

Повышение рейтинга обусловлено завершением сделки по приобретению 100% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелекомом» и большей прозрачностью финансовой политики компании. Аналитики Fitch Ratings отмечают, что мобильный оператор рос значительно быстрее рынка и, скорее всего, сохранит эти темпы как минимум в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Т2 РТК Холдинг» продолжит опережать рынок по динамике роста по меньшей мере в течение следующих двух лет, ожидают аналитики Fitch Ratings. «Компания увеличила долю рынка с 15% в первом квартале 2015 года до 18% по итогам первого квартала 2020 года, таким образом, отставание от ближайшего конкурента составляет всего 4 п. п.», – объясняют они.

Долговая нагрузка компании такая же или меньше, чем у большинства российских компаний-аналогов, показатель «чистый долг/EBITDA» которых обычно стремится к значению ниже 3x.

По мнению аналитиков, Tele2 продолжит улучшать показатели прибыльности и генерировать денежные потоки в большем объеме на фоне увеличения масштаба и роста сервисной выручки. Негативное влияние от пандемии COVID-19 на бизнес, скорее всего, будет управляемым. Как предполагают эксперты, перспективы развития Tele2 будут расширяться по мере того, как компания продолжит активно завоевывать долю на новых рынках и наращивать потребление пользователями услуг за счет щедрых пакетных предложений.

Согласно заключению Fitch, «Т2 РТК Холдинг» также может стать сильным игроком в сфере развития 5G. Высокоемкостная инфраструктура является первостепенной для достижения высоких скоростей и минимальной задержки, необходимых для технологии пятого поколения.

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