В Connected BIM назначен глобальный CEO

Connected BIM, компания группы BPS, объявила о назначении Арсения Тарасова на роль Global CEO. Арсений Тарасов обладает многолетним опытом руководства крупнейшими компаниями индустрии на ИТ–рынке.

До назначения в Connected BIM он являлся директором направления цифровой трансформации и директором отдела по работе с крупными корпоративными заказчиками Microsoft, со–основателем сообщества diJity, независимым директором UTS по цифровой трансформации, занимал должность генерального директора Adobe Systems в России и странах СНГ, Турции и Ближнем Востоке. Ранее г–н Тарасов работал генеральным директором Siemens Enterprise Communications по России и СНГ, региональным директором и вице–президентом Parametric Technology Corporation по России и СНГ, а также являлся директором по развитию бизнеса Cisco Systems.

«Кризис стал катализатором рыночной тенденции, когда владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости стали особенно заинтересованы в снижении эксплуатационных расходов и продлении сроков службы своей инженерной инфраструктуры. Оборудование и программная платформа Connected BIM, позволяющая интегрально решать эти задачи для систем широкого круга производителей, вызывает повышенный интерес у заказчиков по всему миру, – сказал Арсений Тарасов. – Уникальная скорость возврата инвестиций, гибкость развёртывания (в облаке и собственном ЦОДе) и открытость, позволяющая интегрировать внешние системы и партнёрские решения, а также предотвращение нештатных ситуаций на основе собранной аналитики и машинного обучения делают платформу Connected BIM одной из самых востребованных на рынке, где традиционно представлены крупные игроки с обособленными решениями и весьма длительными сроками окупаемости».

«Мы искренне рады видеть Арсения в команде, его приход – это важный шаг к лидерству BPS на глобальном рынке, – отметил Леонид Лопатин, основатель и управляющий партнер группы BPS. – Профессиональная команда цифрового бизнеса под руководством столь опытного лидера собрана для гарантии долгосрочного успеха проекта Connected BIM, наших заказчиков и партнеров».

«От лица команды Айбим приветствуем Арсения, – сказал Алексей Зотов, управляющий партнер компании «Айбим», входящей в группу BPS. – Уверен, что его впечатляющий международный опыт в области цифровой трансформации, а также развития бизнеса и продаж в технологических компаниях, усилит руководящий состав группы BPS и поможет сделать платформу Connected BIM одним из лидеров рынка».