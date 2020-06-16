Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

«Сидиси» и «Эдит Про» расширят штат специалистов «1С» за счет студентов

Бизнес Кадры

ГК «Сидиси» и «Эдит Про» объявили о запуске проекта по привлечению на практику студентов профильных специальностей. Обучиться работать в экосистеме «1С» смогут более 100 человек в год. Из них 10-15 специалистов начального уровня получат работу по итогам стажировки.

В начале 2020 г. ГК «Сидиси» приобрела пакет акций краснодарского интегратора «1С» «Эдит Про». Компании заявили о планах совместного участия в комплексных проектах, увеличении штата специалистов «1С» в четыре раза и расширении продаж решений по автоматизации бизнеса.

При формировании команды сделали ставку на молодых специалистов. Подписаны соглашения о привлечении на практику студентов с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Кубанским государственным университетом. Ведутся переговоры еще с шестью московскими и краснодарскими вузами, где обучают ИТ.

К практике привлекаются студенты 4-5 курсов, она длится 4-6 недель. Практика включает в себя обучение «1С» программированию, в том числе для сдачи сертификата «1С:Профессионал», а также участие в одном из проектов компании. Для каждого студента модули обучения и практические задачи формируются индивидуально, отталкиваясь от специальности, навыков и интересов. Студенты, успешно прошедшие практику, приглашаются на трехмесячную стажировку. Те, кто проявит себя и вольется в команду, получат предложение о работе.

«Уровень знаний и практических навыков выпускников – это "больная" тема для всей сферы "1С", – отметил генеральный директор "Эдит Про" Дмитрий Кичко. – К сожалению, в вузах практически не уделяется внимания преподаванию дисциплин, связанных с "1С". Выпускники и студенты часто впервые видят наши программные продукты и среду разработки. Учим сами. Но делать это гораздо проще при наличии хороших базовых знаний в универсальных ИТ-дисциплинах – разработке баз данных, алгоритмизации».

С начала 2020 г. компания «Эдит Про» увеличила штат разработчиков «1С» в два раза, до 50 человек. Планируется, что до конца года количество специалистов вырастет до 100.

Другие материалы рубрики

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе