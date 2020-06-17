Кемеровская область запускает бизнес в онлайн торговлю и доставку

Организация «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО «Мой бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий вебинар по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской области-Кузбасса.

Вебинар предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в таких сферах как торговля одеждой и обувью, бытовой техникой, детскими товарами, продуктами питания, строительными материалами, а также предприятий быстрого и/или общественного питания, пошива изделий на заказ и иных сферах торговли и услуг.

О комплексном подходе к цифровизации малых и средних компаний и примерах цифровизации предприятий в мире и в России рассказала Анна Никитченко, член клуба лидеров, управляющий партнер компании O2Consulting, вице-президент АНО «НИСИПП». «Многие считают, что цифровизация – это долго, дорого и только для крупных предприятий. Но на самом деле крупные предприятия сейчас боятся цифровизации малых, боятся того, что они создадут новые бизнес-модели и перестроят традиционные рынки», – отметила Никитченко.

Компании «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, «Мегафон» представили отечественные цифровые сервисы, позволяющие с минимальными затратами и максимально быстро создать собственный сайт организации с каталогом товаров или услуг, использовать для оплаты онлайн-кассы, запустить бесконтактную доставку, а также увеличить поток покупателей и объем продаж.

«"Цифровая прокачка" собрала ведущие ИТ-компании страны. На наш взгляд, именно такие мероприятия являются максимально практикоориентированными и полезными, чтобы предприниматели малого и среднего бизнеса региона могли сформировать комплексное представление о существующих направлениях по цифровизации своего бизнеса», – отметил Михаил Парфентьев, советник по цифровым проектам «Мегафона», выступивший модератором вебинара для предпринимателей Кемеровской области-Кузбасса.

«Сегодня устойчивое развитие и эффективность любого бизнеса определяются именно уровнем его цифровизации. В связи с этим считаем, что важнейшей задачей региональных органов власти с точки зрения устойчивого социально-экономического развития и роста валового регионального продукта должно быть ускоренное внедрение цифровых технологий в деятельность организаций малого и среднего бизнеса традиционных отраслей экономики. И здесь мы совместно с ведущими компаниями цифрового бизнеса готовы стать для регионов партнерами», – сказал директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.