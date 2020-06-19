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Eset: каждый третий владелец микробизнеса в России пострадал от киберугроз на «удаленке»

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, провела исследование о состоянии ИТ-инфраструктуры стартапов и микробизнеса во время пандемии. Выяснилось, что треть предпринимателей (33%) столкнулись с различными видами киберугроз в этот период.

Наиболее распространенной угрозой стал спам — в мультивариантном опросе его выбрали 36% респондентов. Каждая пятая компания (21%) пострадала от банковских троянов, 13% — от фишинговых атак и 12% — от шифраторов.

Eset также изучила проблемы ИТ-инфраструктуры, которые могли повлиять на уровень информационной безопасности компаний, особенно в процессе вынужденного перехода на режим удаленной работы. Чаще всего респонденты отмечали устаревшую технику (67%), отсутствие актуальных обновлений ОС и программных продуктов (31%). Кроме того, многие компании обеспокоены нехваткой бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры (37%) и вынужденным использованием нелицензионного ПО вместо дорогих платных приложений. Каждый третий респондент (33%) также отметил отсутствие в штате ИТ-специалиста.

Для защиты корпоративной информации применяются различные методы: 26% устанавливают антивирус, 40% используют VPN, 17% — средства двухфакторной аутентификации. 71% респондентов оценили свой уровень информационной безопасности в режиме удаленной работы как низкий; 14% и 15% — как средний и высокий соответственно. При этом 53% вообще не используют каких-либо инструментов защиты.

После полного снятия ограничительных мер 20% компаний планируют продолжать работать дистанционно и 21% — частично оставят персонал дома.

Микропредприятия нуждаются в недорогих и простых решениях, которые можно развернуть и поддерживать без системного администратора, считают в Eset. С переходом на удаленный офис возросла роль информационной безопасности и потребность в эффективных и недорогих средствах защиты, подходящих для небольшой сети.

Eset предлагает специальную линейку решений, соответствующих нуждам домашнего офиса или стартапа — «Eset Small Office Pack Базовый» и «Eset Small Office Pack Стандартный». Они позволяют закрыть основные угрозы кибербезопасности при минимальных финансовых затратах.



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