Компания «Инфосистемы Джет» проведет вебинар «Искусственный интеллект для анализа изображений и видео»
26 июня в 15:00 в прямом эфире ведущий эксперт Центра машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» расскажет об опыте разработки собственных решений в компании, а также о применении IBM Visual Insights и возможностях по совмещению обоих подходов.
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О чем пойдет речь?
О технологии машинного зрения, а именно:
- В каких областях происходит активное внедрение и как проходят основные шаги — от сбора данных до обучения первых прототипов нейронных сетей, которые в дальнейшем совершенствуются и внедряются как полноценное решение
- В каких случаях полезно машинное зрение и распознавание изображений
- Как работают дата-сайентисты «Инфосистемы Джет» в таких проектах
- Возможности создания и внедрения моделей с помощью IBM Visual Insights
- Классификация изображений
- Поиск конкретных объектов / распознавание произведенного действия на видео
- Кейсы в сфере машинного зрения и распознавания изображений
Кому будет интересно:
- Руководителям отдела IT, CDO
- Руководителям отделов аналитики и математического моделирования
- Руководителям отдела маркетинга (ритейл)
Вы узнаете:
- Как найти самые привлекательные для посетителей места в торговом зале, или просто отслеживать длину очередей
- Соблюдают ли сотрудники требования по безопасности и не забывают ли использовать средства защиты
- Как помочь экспертам в узких областях — например, оценке коэффициента полнодревесности для загруженного лесовоза (и других специфических задачах)
Спикер:
Александра Царева, ведущий эксперт Центра машинного обучения «Инфосистемы Джет»