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Компания «Инфосистемы Джет» проведет вебинар «Искусственный интеллект для анализа изображений и видео»

Бизнес

26 июня в 15:00 в прямом эфире ведущий эксперт Центра машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» расскажет об опыте разработки собственных решений в компании, а также о применении IBM Visual Insights и возможностях по совмещению обоих подходов.

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О чем пойдет речь?

О технологии машинного зрения, а именно:

  • В каких областях происходит активное внедрение и как проходят основные шаги — от сбора данных до обучения первых прототипов нейронных сетей, которые в дальнейшем совершенствуются и внедряются как полноценное решение
  • В каких случаях полезно машинное зрение и распознавание изображений
  • Как работают дата-сайентисты «Инфосистемы Джет» в таких проектах
  • Возможности создания и внедрения моделей с помощью IBM Visual Insights
  • Классификация изображений
  • Поиск конкретных объектов / распознавание произведенного действия на видео
  • Кейсы в сфере машинного зрения и распознавания изображений

Кому будет интересно:

  • Руководителям отдела IT, CDO
  • Руководителям отделов аналитики и математического моделирования
  • Руководителям отдела маркетинга (ритейл)

Вы узнаете:

  • Как найти самые привлекательные для посетителей места в торговом зале, или просто отслеживать длину очередей
  • Соблюдают ли сотрудники требования по безопасности и не забывают ли использовать средства защиты
  • Как помочь экспертам в узких областях — например, оценке коэффициента полнодревесности для загруженного лесовоза (и других специфических задачах)

Спикер:

Александра Царева, ведущий эксперт Центра машинного обучения «Инфосистемы Джет»

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