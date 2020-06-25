«Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса»

«Яндекс» выкупает у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете» для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли. «Яндекс» усилит интеграцию «Маркета» с другими сервисами компании.

В дополнение к этому «Яндекс» продаёт Сбербанку свою оставшуюся долю в «Яндекс.Деньгах», чтобы развивать собственные финтех-сервисы, а также привлекает 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании.

«Яндекс» намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключённые к платформе «Яндекс.Такси», и курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой» и «Лавкой», смогут доставлять заказы на «последней миле», а интеграция «Маркета» с «Поиском» и «Дзеном» позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. «Маркет» также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей.

«Люди всё чаще покупают товары в интернете вместо привычного похода в магазин. Это происходит благодаря нескольким ключевым свойствам онлайна, которые важны людям: огромный ассортимент — миллионы товаров в одном месте, надёжная и быстрая доставка, доступные цены. Эти три направления станут нашим фокусом в развитии платформы интернет-торговли. Кроме этого, мы продолжим развивать Яндекс.Маркет как площадку, на которой десятки тысяч наших партнёров — продавцы товаров — могут найти своего покупателя. Наша платформа поможет совершать покупки быстрее и проще, а также использовать логистические технологии Яндекса», — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса. В ассортименте маркетплейса уже 1 миллион товаров, и в ближайший год их станет в два раза больше.

Для реализации намеченных планов «Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. После закрытия сделки «Яндекс» консолидирует 100% «Яндекс.Маркета». Как и ранее, часть акций «Яндекс.Маркета» будет выделена под мотивационную программу сотрудников. Все сотрудники группы компаний «Яндекс.Маркета» продолжат свою работу под руководством генерального директора Максима Гришакова.

«За последние два года команде Яндекс.Маркета удалось существенно увеличить выручку площадки сравнения цен и построить с нуля собственный маркетплейс, который стал одним из наиболее быстро растущих российских интернет-магазинов. Ежемесячный оборот маркетплейса уже около 4 млрд рублей в месяц, каждый день покупателям доставляют более 130 тысяч товаров — и этот показатель продолжает стремительно расти. Мы благодарны Сбербанку за продуктивную совместную работу и глубокую экспертизу, которые помогли развитию Яндекс.Маркета на данном этапе», — сказал Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса».

Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль «Яндекс.Денег», а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, «Яндекс» получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи — 2,4 млрд рублей. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса.

«Яндекс.Деньги» продолжат работать для пользователей и партнёров в привычном режиме. На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью «Яндекса», а банковские карты «Денег» будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года. Её одобрили совет директоров «Яндекса «и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся «Яндекс.Маркета», также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России.

Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, «Яндекс» привлечёт 800 млн долларов за счёт размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на сумму 200 млн долларов будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции ещё на 600 млн долларов будут в равных долях проданы трём частным инвесторам: ВТБ Капитал, инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения.

Новые инвесторы разделяют видение руководства «Яндекса», бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития. По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции Яндекса в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в «Яндексе» более чем до 3,99%.

Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.