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ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников

ПО Софт Бизнес Кадры

Технологии искусственного интеллекта помогли металлургической компании «Северсталь» найти участников лидерской программы. С помощью комплексного решения Sever.ai и Potok.io ИТ-холдинга Talenttech удалось оценить и подобрать 792 подходящих кандидата с высоким управленческим потенциалом. Программа предназначена для поиска талантливых выпускников вузов, которые в будущем займут руководящие позиции в компании.

Всего подали заявку 5400 кандидатов, из них прошли этап тестирования только 1105, а видеоинтервью – 792 соискателя. В итоге, на лидерскую программу было принято 36 человек. Работа технологии позволила сэкономить 156 рабочих часов HR-специалистов «Северстали» в месяц и провести этапы отбора быстрее, не упустив ни одного кандидата и предоставив каждому обратную связь.

«Переход на платформу Sever.AI и ATS Potok сильно сократил трудозатраты: мы автоматизировали ручной труд HR-специалистов, так как до этого выгружали базу в Excel, вручную делали рассылку сотням кандидатов, назначали им тесты, приглашали на интервью. Все общение велось через электронную почту. Сейчас вся информация по кандидатам формируется в единой системе вместе с результатами тестов, записанными видеоинтервью и комментариями к ним. Доступ к кандидатам имеют все рекрутеры. Даже если кандидат не прошел тестирование, – а такое бывает часто, ведь конкурс 150 к 1, – то мы предлагаем ему рассмотреть другую вакансию и часто так закрываем позиции в разных направлениях с помощью этой системы», – сказала Анастасия Цинне, старший менеджер по персоналу корпоративного центра в «Северстали».

Как это работает. Кандидат заполняет заявку/анкету на сайте лидерской программы, которая автоматически передает данные в Sever.ai. Робот проверяет заявку на соответствие базовым требованиям: возраст, владение английским языком, возможность релокации. Если кандидат не подходит, система автоматически информирует человека по email. Если кандидат подошел по требованиям, робот приглашает его пройти два теста SHL – на специальной платформе для тестирования. Робот следит за тем, прошел ли кандидат тесты и набрал ли проходной балл. По мере прохождения тестов робот извещает письмом соискателя о переходе на следующий этап лидерской программы.

Если кандидат прошел оба теста и набрал проходной балл, робот приглашает его на видеоинтервью, синхронизируя соответствующий статус в системе и извещая рекрутера. Робот оценивает видео кандидата с помощью модели ИИ по пяти параметрам (лидерство, владение английским языком, удовлетворенность условиями программы, возможность релокации). По результатам прохождения робот передает информацию в ATS Potok.io для создания воронки подбора и дальнейшей работы с кандидатом.

«Мы использовали технологию Robotic Process Automation (RPA), чтобы снизить влияние человеческого фактора и количество рутинной работы. Также в рамках проекта была разработана модель оценки видео на базе искусственного интеллекта по пяти параметрам. На данный момент мы продолжаем дообучать модель, подключая разные ансамбли нейросетей, чтобы улучшить показатели точности и чтоб эксперты-рекрутеры смогли полностью довериться этой оценке и исключить шаг просмотра видеоинтервью человеком из процесса найма», – сказал Владимир Ли, СРО Sever.ai.

Такое комплексное решение позволило «Северстали» в краткие сроки подобрать талантливых сотрудников с высоким управленческим потенциалом, которые станут лидерами изменений, а через 5-7 лет – успешными руководителями компании, которые обладают сильными цифровыми компетенциями и умеют работать с промышленными инновациями.

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