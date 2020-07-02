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Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка

Бизнес Кадры ИТ в банках

Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. Он будет отвечать за стратегию развития «Райффайзен-Онлайн», создание и развитие новых цифровых сервисов.

Рубахин начал карьеру в компании McKinsey&Co, затем запускал сервис доставки в Gett. Получил обширный продуктовый опыт в американском стартапе с русскими корнями Trucker Path, где руководил маркетплейсом грузов для перевозок внутри США.

Последние два года с нуля создавал цифровые продукты для KFC в Европе, СНГ и России. Его команда построила платформу, на основе которой был запущен новый сайт KFC в нескольких странах, обновленные киоски для заказа в ресторанах, а также выпущено мобильное приложение для дистанционных заказов.

«Павел обладает богатым опытом развития инновационных технологических продуктов. Мы уверены, что под его руководством цифровые сервисы Райффайзенбанка станут ещё функциональнее и удобнее для пользователя», – отметил руководитель управление развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка Виталий Лавринец.

«Я впервые познакомился с Райффайзенбанком будучи студентом – моя команда победила в кейс-чемпионате, решая кейс от банка. В Райффайзенбанке меня привлекает технологичность, открытость к изменениям и внимание к потребностям пользователя. Я очень рад присоединиться к команде и применить свои знания в новой для себя сфере», – сказал Павел Рубахин.

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