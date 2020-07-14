«Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации

«Техносерв», российский системный интегратор, и MONQ Digital Lab, российский разработчик ПО для управления ИТ-эксплуатацией и резидент «Сколково», заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и продвижения отечественной платформы MONQ.

«Техносерв» совместно с MONQ Digital Lab представит своим заказчикам российскую AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) платформу MONQ для задач организации зонтичного ИТ-мониторинга, построения полноценной модели здоровья ИТ-сервисов и автоматизации инцидент-менеджмента. Принципы AIOps предполагают использование технологий обработки и анализа больших данных для сокращения сроков обнаружения, диагностики и устранения сбоев. AIOps представляет собой «надстройку» над существующими в компаниях средствами мониторинга и управления ИТ-операциями. Система собирает данные различного типа – журнальные файлы, события синтетического тестирования и ресурсных мониторингов сервисов, приложений и инфраструктуры, данные об инцидентах и изменениях. На основе собранных данных с использованием корреляционного анализа и алгоритмов машинного обучения платформа AIOps автоматически идентифицирует возникающие проблемы, оповещает о них, предлагает варианты устранения и инициирует их выполнение. Преимущества, предоставляемые AIOps, – сокращение времени простоя бизнеса за счет интеллектуальной автоматизации обработки информации и прогнозирования сбоев, сокращение затрат на диагностику и локализацию сбоев, а также сокращение общих затрат бизнеса, связанных с ИТ-сбоями, так как время каждого специалиста оплачивается независимо от того, работал ли его «компьютер» или нет.

«Наша команда уже 10 лет помогает заказчикам решать задачи мониторинга и управления ИТ. Тема AIOps давно привлекла наше внимание, мы реализуем функции AIOps в наших проектах и с интересом смотрим на появляющиеся на рынке решения. MONQ Digital Lab заинтересовала нас как российская команда, которая обладает собственным решением и конкурирует с сильными мировыми игроками. Партнерство с MONQ Digital Lab для нас – это возможность предложить заказчикам новое решение, допускающее адаптацию под задачи наших проектов. Также мы принимаем во внимание перспективы применения платформы MONQ в условиях импортозамещения», – сказал Алексей Николаев, директор центра компетенций по системам управления ИТ и мониторинга компании «Техносерв».

«Уровень цифровизации современного бизнеса повышается с каждой секундой. В "ручном режиме" обеспечить бесперебойность корпоративных систем и сервисов становится все сложнее – платформа MONQ автоматизирует большую часть этих задач.

Выбирая партнеров по внедрению нашего решения, мы доверяем только профессионалам с отличной деловой репутацией и хорошим опытом. И мы рады, что теперь и "Техносерв" доверяет команде MONQ Digital Lab. Сейчас MONQ – единственный на рынке российский продукт, который объединяет в себе функции зонтичного мониторинга, глубокого анализа первопричин и автоматизированного инцидент-менеджмента на базе технологий Big Data и Machine Learning, наша платформа повышает эффективность обнаружения источников проблем в несколько раз и увеличивает скорость расследования инцидентов в ИТ на 70-95%, сокращая среднее время решения инцидента до 38 минут», – сказал Павел Подколзин, директор по развитию бизнеса MONQ Digital Lab.