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ГК Astra Linux снижает цены на расширенную техподдержку

ПО Софт Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Группа компаний Astra Linux, разработчик операционных систем и средств виртуализации, объявляет о запуске федеральной акции, в рамках которой клиенты могут получить скидку 40% на весь спектр услуг экспертов технической поддержки.

Цели акции – поддержка переходящих на отечественные продукты клиентов, выстраивание с ними долгосрочных партнерских отношений за счет оперативного и качественного сопровождения в любых вопросах, связанных с миграцией IT-инфраструктур на ПО Astra Linux, его администрированием и использованием, а также развитие всей сферы обслуживания пользователей Linux-систем.

Для участия в акции достаточно иметь действующую лицензию на использование любых программных продуктов компании и подключаемый по умолчанию «Начальный» пакет услуг поддержки. До 31 декабря 2020 г. включительно у каждого заказчика есть возможность приобрести «Привилегированный» или «Стандартный» пакет сроком действия на 1 или 3 года и вместе с этим получить доступ к последним разработкам Astra Linux и бесплатно обновить ранее приобретенные продукты до их актуальных версий.

«Стандартный» уровень включает обновления безопасности приобретенного продукта, доступ к ресурсу «Справочный центр» — обширной базе знаний с актуальной информацией об установке, настройке и использовании операционных систем семейства Astra Linux, ответами на популярные вопросы пользователей и системе отслеживания ошибок. Кроме этого, в пакет услуг входят возможность обращаться в рабочее время к экспертам службы технической поддержки вендора через web-портал и по телефону, консультирование по установке и настройке приобретенного ПО, анализ его совместимости с программно-аппаратным оборудованием клиента по предоставленной спецификации и при наличии технической возможности моделирование проблем совместимости на собственном тестовом стенде и их решение.

Выбрав пакет «Привилегированный», пользователь получает, помимо всех услуг из пакета «Стандартный», обслуживание 24х7, выделенного менеджера технической поддержки, ускоренное решение вопросов, возможность сборки драйверов для оборудования, а также консультации по работе продуктов Astra Linux в гетерогенных сетях и по их настройке при совмещении с решениями сторонних производителей.

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