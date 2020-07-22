«ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки

Nexign, входящая в многопрофильную ИТ-группу «ИКС Холдинг», открывает представительство в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Здесь расположится центральный офис компании в регионе Латинской Америки. Таким образом, ведущий поставщик систем поддержки бизнеса и решений интернета вещей для операторов связи Nexign расширит свое международное присутствие и укрепит свои позиции на развивающихся рынках, предлагая телеком-операторам Латинской Америки решения для эффективной цифровой трансформации.

Новая команда компании в Доминиканской Республике сосредоточится на развитии бизнеса в странах Латинской Америки и будет предоставлять телекоммуникационным компаниям модульные, по-настоящему конвергентные решения, обеспечивающие успешную модернизацию и устойчивую производительность.

«За последние 3 года Nexign значительно выросла. Как компания с большим опытом и устойчивым положением на рынке, мы готовы сделать следующий шаг в направлении международной экспансии и расширить присутствие в новом для нас регионе Латинской Америки. Мы считаем, что наше понимание специфики местного рынка и отраслевой опыт имеют решающее значение для успешной цифровой трансформации локальных телеком-операторов. С решениями Nexign латиноамериканские мобильные операторы смогут повысить эффективность своего бизнеса и улучшить качество сервиса, предоставляемого абонентам в регионе», - сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

Центральный офис Nexign в Латинской Америке также будет выполнять функцию представительства других компаний, входящих в «ИКС Холдинг». Это позволит компаниям выводить на новый рынок свои продукты и решения по разным направлениям: цифровая трансформация крупных промышленных предприятий, информационная безопасность, продукты в области машинного обучения и искусственного интеллекта, Legaltech и блокчейн-технологии.