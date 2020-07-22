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МТС, МФТИ и «Сколково» открыли магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе»

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС совместно с Московским физико-техническим институтом и бизнес-школой «Сколково» открывает магистерскую программу «Цифровые технологии в бизнесе» для студентов технических специальностей. После двух лет обучения выпускники получат диплом магистра МФТИ и диплом о дополнительном профессиональном образовании бизнес-школы «Сколково».

Магистратура сочетает в себе получение глубоких технических и управленческих знаний и навыков с прохождением практики в компании МТС и работой над реальными бизнес-задачами в рамках курсовых и дипломных работ. МТС также предоставит доступ к технологическому стеку компании для реализации студенческих проектов, а сотрудники МТС станут менторами для учащихся.

Обучение в магистратуре бесплатное, подать документы для поступления можно до 27 июля. Студентов ожидает экзамен по программированию от МФТИ, тестирование от бизнес-школы «Сколково» и решение бизнес-кейса, предложенного МТС.

Занятия начнутся пятого сентября.

«Эффективная система образования – это система, в которой в подготовке сильных кадров задействованы не только вузы и научные центры, но и компании, заинтересованные в трудоустройстве молодых специалистов. Только объединение практического опыта и научной базы позволит дать ребятам возможность уже на старте карьеры заниматься интересной работой и создавать что-то по-настоящему ценное. Именно такое образование в области цифровых технологий мы создаем в России вместе с ведущими вузами и инновационными площадками, не ограничиваясь традиционными форматами обучения, но и создавая новые. Это первый подобный опыт трехстороннего сотрудничества в российской образовательной системе. И в рамках партнерства мы готовы не только делиться собственной экспертизой со студентами, но и предложить выпускникам действительно амбициозные задачи по развитию прикладных инноваций в МТС», - отметил президент МТС Алексей Корня.

«Сотрудничество Физтеха с одним из технологических лидеров страны МТС и бизнес-школой «Сколково» позволяет реализовать уникальную магистерскую программу, которую, помимо сильной подготовки в области компьютерных наук, характеризует фокус на командную работу, развитие личностных и деловых качеств студентов. Наша партнерская магистерская программа имеет все необходимое, чтобы стать интересной и по-настоящему востребованной площадкой для привлечения молодых талантов из ведущих технических вузов. Совместно разработанная учебная программа позволит выпускникам овладеть тем набором знаний и компетенций, который сделает их востребованными в реальном секторе экономики. Таким образом, эта программа отражает философию МФТИ - актуальное образование, ориентированное на запросы индустрии», - сказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

«Мы очень гордимся этой программой, нашим партнерством с МТС и МФТИ, и рады обучать молодую и амбициозную аудиторию. Сегодня очевидно, что для достижения успеха одних технических знаний недостаточно. Поэтому бизнес-школа «Сколково», которая много лет делает программы для крупнейших российских компаний и обучает предпринимателей, будет помогать участникам магистерской программы развивать управленческие навыки, лидерские компетенции, soft skills и критическое мышление. По окончанию программы выпускники присоединятся к самому активному бизнес-сообществу в России», - отметил президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

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