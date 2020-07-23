Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei

Российский разработчик облачных решений компания Tionix Holding стала участником программы Developer Program 2.0 по развитию экосистемы на базе процессоров Kunpeng + Ascend компании Huawei. Теперь программный комплекс AccentOS компании Tionix Holding, реализующий облачные решения виртуализации; сервис предоставления удаленного рабочего стола (VDI); сервис интернета вещей (IoT); архитектуру гибридных распределенных облаков (Edge Cloud), поддерживает сервера Taishan на базе процессоров KunPeng, построенных на архитектуре АРМ.

Преимуществами поддержки процессоров KunPeng в программном комплексе AccentOS компания Tionix Holding называет следующие факторы: высокая эффективность энергопотребления по сравнению с классическими x86_64 процессорами, что очень важно для крупных дата-центров, и уменьшение стоимости владения совместно с высокой производительностью процессора из расчета на один юнит по сравнению с конкурентами.

Решения компании Tionix Holding поддерживают следующие сценарии на серверах Taishan: поддержку классической виртуализации на базе операционных систем общего назначения Debian 10 с поддержкой KVM и специальной сборки российской операционной системы Alt Linux; поддержку контейнерной виртуализации на базе операционных систем общего назначения Debian 10 и CentOS 8 с поддержкой Docker, и специальной сборки российской операционной системы Alt Linux c поддержкой LXC.