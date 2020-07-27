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SAP анонсировала IPO для Qualtrics

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

SAP SE планирует провести публичное размещение акций Qualtrics (IPO) в США. Qualtrics – мировой лидер в области управления опытом, компания создала на рынке новое направление Experience Management (XM), активно растущее последние несколько лет. SAP останется мажоритарным владельцем Qualtrics. Главная задача IPO – максимально использовать потенциал рынка в категории управления опытом, обеспечить Qualtrics большую автономность и расширить присутствие как в рамках клиентской базы SAP, так и за ее пределами.

Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE, отметил: «Приобретение Qualtrics стало для SAP огромным успехом, превзошедшим ожидания. В 2019 году облачные технологии показали впечатляющий рост, превысивший 40%. Работая вместе с Райаном Смитом и Зигом Серафином, мы приняли решение о необходимости IPO, это позволит Qualtrics значительно усилить категорию управления опытом, предоставить лучший сервис клиентам, проанализировать стратегию, развивать экспертизу и лучшие практики. SAP останется основным партнером Qualtrics в НИОКР и вопросах выхода на рынок, предоставляя при этом Qualtrics большую независимость для расширения собственной базы за счет новых партнерств и формирования экосистемы управления опытом».

Qualtrics, являющаяся частью облачного портфеля SAP, работает с большей автономностью, чем другие компании, ранее приобретенные SAP. Основатель и текущая управленческая команда Qualtrics продолжают руководить компанией.

Райан Смит, основатель Qualtrics, отметил: «Нам важно было, чтобы благодаря XM-платформе Qualtrics как можно больше компаний могли принимать взвешенные и обоснованные решения. Партнерство с SAP стало беспрецедентным по значимости и охвату, оно помогает нам выстраивать ХМ-экосистему для максимально широкого круга партнеров».

SAP приобрела Qualtrics за четыре дня до запланированного IPO в 2018 году, совместные усилия компаний расширяют возможности управления клиентским опытом за счет внедрения сквозных процессов и систем операционного управления. SAP рассматривает XM-платформу Qualtrics как ключевой элемент концепции интеллектуального предприятия.

В настоящее время SAP владеет 100% акций Qualtrics. SAP сохранит за собой мажоритарную долю Qualtrics, Райан Смит планирует стать крупнейшим акционером Qualtrics.

Окончательное решение по IPO, его условиям и срокам еще не принято и зависит от ситуации на рынке.

Поскольку SAP является мажоритарным акционером Qualtrics, IPO не окажет влияния на итоги SAP в 2020 году или долгосрочные финансовые цели компании.

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